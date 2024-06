Bielsa - De Zerbi : Il prévient l’OM !

Axel Cornic

Depuis quelques jours, la folie De Zerbi s’est emparée de Marseille. L’Italien a des grandes chances de devenir le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille et un accord total serait même imminent, avec les débats qui font déjà rage sur le futur visage d’une équipe qui a connu une saison extrêmement compliquée, pour ne pas dire chaotique.

C’est presque inespéré. Alors que l’OM semblait être bloqué dans les négociations avec Sérgio Conceição, piste que nous vous avons révélé sur le10sport.com, Pablo Longoria a activé un plan B en contactant Roberto De Zerbi. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça va beaucoup plus vite qu’avec le Portugais, puisque l’Italien serait tout proche de poser ses valises à Marseille.

Conceiçao : L'OM a tourné la page ! https://t.co/hl3bCYzMQY pic.twitter.com/2w3xJhaxFT — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Si l’équipe n’est pas dans un bon jour techniquement... »

Et alors qu’il n’est pas encore arrivé, une véritable folie se déchaine autour de l’OM, avec les supporters qui s’enflamment pour l’un des entraineurs les plus réputés du moment. Interrogé sur ce dossier, André-Pierre Gignac a toutefois émis un petit bémol. « Il (De Zerbi) a été invité à Lille et tout avec son staff technique et tout pour voir les entraînements de Marcelo Bielsa. Le seul hic que moi je mettrai le problème c’est que, bon tu peux être dans un bon jour dans un mauvais jour, mais si l’équipe n’est pas dans un bon jour techniquement elle n’est pas précise techniquement c’est un coup de 4-1, 4-2 tu vois ce que je veux dire » a expliqué l’ancien attaquant marseillais, lors d’un live sur X .

« Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer »