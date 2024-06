OM : De Zerbi pourrait faire une première victime !

Axel Cornic

Après Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille serait tout proche d’accueillir son nouvel entraineur avec Roberto De Zerbi. Mais l’arrivée de l’Italien de 45 ans, réputé pour être un coach assez strict sur son idée de jeu, pourrait déjà créer quelques remous au sein du vestiaire marseillais.

La saison qui vient de se terminer et la manquée qualification en compétition européenne avait dégonflé l’enthousiasme marseillais... qui n’a eu besoin que d’une étincelle pour repartir de plus belle ! Depuis la sortie des premières indiscrétions autour de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM et ses supporters semblent être animés d’une toute nouvelle ferveur.

«Il voulait devenir facteur», l’étonnante carrière envisagée par un joueur de l’OM https://t.co/dlRfaLW5jz pic.twitter.com/hBsRk94PtF — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

De Zerbi, un coach avec des idées bien précises

Il faut dire que l’Italien est l’un des coachs à la mode en Europe, avec notamment son affiliation à Marcelo Bielsa et Pep Guardiola qui fait énormément parler. Mais De Zerbi est également un entraineur à poigne, pas vraiment réputé pour sa flexibilité tactique, ce qui lui a joué quelques mauvais tours du côté de Brighton ces deux dernières années.

Pas fans de Pau Lopez ?