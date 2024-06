Mercato - OM : Le premier chantier de De Zerbi dévoilé

Alexis Brunet

Roberto De Zerbi devrait très probablement être le prochain entraîneur de l’OM. L’Italien va devoir remettre le club phocéen au premier plan, lui qui a terminé huitième cette saison en Ligue 1. Pour y arriver, l’ancien coach de Brighton comptera logiquement sur le mercato. D’ailleurs, les dirigeants marseillais s’attendent à ce que De Zerbi demande des renforts au milieu de terrain notamment.

L’excitation monte à Marseille. En effet, l’OM serait sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts. On ne parle pas là d’un joueur, mais plutôt d’un entraîneur. Roberto De Zerbi, l’un des entraîneurs à la mode en ce moment, serait sur le point de s’engager avec le club phocéen.

Un contrat de trois ans pour De Zerbi

Dernièrement, c’est la piste Sergio Conceição qui était la plus chaude, mais le Portugais a mis trop de temps pour donner sa réponse et Roberto De Zerbi l’a donc doublé. L’OM aurait offert un contrat de trois ans à l’Italien et il ne resterait plus qu’à payer une clause à Brighton pour officiellement pouvoir accueillir le coach de 45 ans.

De Zerbi va vouloir des renforts au milieu de terrain