Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme après le record d'Hamilton !

Publié le 26 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après avoir égalé Michael Schumacher au Nürburgring, Lewis Hamilton a dépassé le record de victoire du champion allemand au Portugal. Une performance inspirante pour son adversaire Max Verstappen.

La saison de Max Verstappen est marquée par sa régularité. Contraint à l'abandon à trois reprises, le pilote néerlandais a signé neuf podiums, dont une victoire. C'est-à-dire que le pilote Red Bull est monté sur la boîte à chaque fois que fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Des performances qui permettent de lutter avec les Mercedes. Mais Max Verstappen reste devancé au drapeau à damier comme au championnat par Hamilton et Bottas. D'autant que le sextuple champion du monde répond à son jeune adversaire avec huit victoires.

« C'est une bonne motivation »