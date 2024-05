Roland-Garros : Novak Djokovic annonce du lourd !

La rédaction

Alors que le match opposant Rafael Nadal à Alexander Zverev est au centre des attentions, Novak Djokovic fera également son entrée en lice à Roland-Garros. Le Serbe débutera son tournoi face au Français Pierre-Hugues Herbert. A deux jours de cette première rencontre, le double vainqueur de la compétition s’est confié sur ses ambitions.

La pression monte pour Novak Djokovic. Quelques jours après sa défaite en demi-finale de l’Open de Genève contre Tomáš Macháč, le Serbe s’apprête à faire ses débuts à Roland-Garros. Si la terre battue n’est pas sa surface favorite, Djoko est toujours un adversaire redoutable. Mais en cette année 2024, le joueur de 37 ans semble plus fragile que d’habitude. Avant d’entamer son tournoi, il s’est confié sur ses ambitions.

«Quelque chose de moins qu’un titre, cela ne m’a jamais satisfait»

En conférence de presse, Novak Djokovic s’est livré sur sa manière d’aborder le tennis. Et le Serbe a clairement fait comprendre qu’il avait encore faim de victoires : « J’ai un peu de difficulté à parler de ce que sont mes attentes. Quelque chose de moins qu’un titre, cela ne m’a jamais satisfait. J’ai toujours été comme cela. Cela peut paraître de l’arrogance pour certains, mais le fait que je joue encore à ce haut niveau, c’est parce que je veux vraiment marquer l’histoire de ce sport et gagner les plus grands titres. Il est certain que Roland‐Garros est l’un d’entre eux. »

«Je veux vraiment marquer l’histoire de ce sport»