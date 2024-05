Roland-Garros : Djokovic sur le déclin ? Il faut sortir les crocs

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours bien assis à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic est pourtant en grand danger lors de cette édition de Roland-Garros. Le Serbe n'a toujours pas gagné de tournoi en 2024 et surtout, il n'a pas montré un gros niveau de jeu depuis des mois. Parti à Genève cette semaine pour tenter d'engranger du temps de jeu, il arrivera à Roland-Garros dans une situation inédite pour lui. Pourtant il est très attendu pour la défense de son titre. Une contreperformance viendrait confirmer qu'il est en train de subir un certain déclin...

Dans quelques jours, Novak Djokovic remettra officiellement son titre en jeu en faisant son entrée en lice à Roland-Garros. Le numéro 1 mondial, qui a hérité de Pierre-Hugues Herbert pour son premier tour, n'est pas au mieux et à Rome, il a même sérieusement inquiété en prenant la porte dès le troisième tour de manière très perturbante. Comme il a envie de bien remplir ses objectifs, il a décidé de prendre la direction de Genève pour retrouver un peu de confiance.

Un temps de jeu suffisant ?

Dans sa carrière, Novak Djokovic n'avait jamais aussi peu joué sur terre battue avant d'aborder Roland-Garros. Le Serbe a fait une apparition remarquée à Monte-Carlo en atteignant les demi-finales, mais il a ensuite décidé de zapper Madrid et a perdu très tôt à Rome. Il lui manquait donc du temps de jeu sur la surface et c'est pour cette raison qu'il a décidé de profiter du tournoi de Genève pour rattraper un peu le retard. Sera-t-il suffisamment préparé pour le tournoi ? On devrait le savoir assez vite.

Djokovic doit répondre

Loin de ses standards pour le moment en 2024, Novak Djokovic semble coincer légèrement depuis quelques mois. Le numéro 1 mondial semble accuser le coup de son incroyable saison 2023 et il a du mal à reprendre sa marche en avant. Une nouvelle défaite précoce à Roland-Garros, dont il a fait un objectif, serait vraiment synonyme que quelque chose est en train de se passer. En tout cas, ses adversaires pourraient profiter de ce manque pour finir par le dominer.

Un retour au sommet ?

14ème seulement à la Race avant le tournoi, Novak Djokovic a très peu gagné mais aussi très peu joué. A son âge, on a maintenant bien compris qu'il se focalisait sur les Grands Chelems et l'or olympique pour cette année. C'est avec Roland-Garros qu'il pourrait relancer totalement la machine et enchaîner alors les performances de haut vol. Pour rappel, le seul grand titre qui manque à son palmarès est la médaille d'or aux Jeux olympiques. Forcément, il a envie de marquer les esprits dès maintenant sur les courts du tournoi olympique.