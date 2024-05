Tennis : Djokovic prend une décision, il est choqué

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien loin de ce qu'il a l'habitude de faire depuis le début de sa carrière en ce moment, Novak Djokovic s'approche de Roland-Garros sans grande confiance. Le Serbe, toujours numéro 1 mondial, n'a toujours pas gagné de titre et surtout, sa place est menacée. Pour tenter de retrouver un peu de confiance avant de se rendre à Paris, il a pris une grande décision à la suite de son élimination précoce à Rome : aller disputer le tournoi de Genève, classé ATP 250. Une grande première depuis un an pour lui.

Après avoir réalisé une saison 2023 dantesque au cours de laquelle il n'a laissé que des miettes, Novak Djokovic semble logiquement accuser le coup. Le numéro 1 mondial n'a pas affiché un grand niveau depuis le début de la saison 2024 et il a même semblé parfois fatigué physiquement. Avant Roland-Garros, la saison sur terre battue n'a pas été très prolifique, raison pour laquelle il s'est rendu à Genève cette semaine pour avoir un peu de temps de jeu. Une décision qui a interpellé pas mal de monde...

Djokovic change son calendrier

Ce qu'il faut comprendre de cette décision de Novak Djokovic est qu'il a très envie de se sentir le mieux possible en arrivant pour son premier tour à Roland-Garros. Le Serbe n'a pas pu se servir du tournoi de Rome pour gonfler sa jauge de confiance et il va donc jouer à Genève ce tournoi ATP 250 qui est bien ravi d'accueillir un tel joueur dans son tableau. Le numéro 1 mondial sera opposé à l'Allemand Yannick Hanfmann pour démarrer son tournoi ce mercredi.

Un besoin criant de compétition

Pas à son meilleur niveau depuis six mois, Novak Djokovic a également très peu joué et il a très envie d'acquérir un peu de temps de jeu avant de se lancer à la conquête d'un nouveau titre à Roland-Garros. « J’aime cette décision et j’en suis également choqué. Vous savez, c’est étrange parce qu’il a été si confiant en entrant dans les plus grands tournois du monde sans beaucoup de travail de préparation. Mais si le ressenti est différent, vous avez besoin de matchs, même pour le meilleur de tous les temps. Parfois, on a besoin de vraies répétitions. On peut se sentir bien à l’entraînement, mais on ne peut pas imiter cela. Je pense donc que c’est la bonne chose à faire » juge Andy Roddick dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Retour de forme attendu

En optant pour la sécurité avant Roland-Garros, Novak Djokovic dévoile aussi que la situation actuelle était très loin de lui convenir et il fallait bien changer quelque chose. Le numéro 1 mondial est tenant du titre à Paris et ce tournoi pourrait enfin lancer sa saison 2024, lui qui a déjà abandonné sa couronne à l'Open d'Australie. Il pourrait également profiter des blessures d'Alcaraz et de Sinner pour avancer...