Tennis : Grande nouvelle pour le clan français, il sera tête de série !

Eliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Arthur Fils voyait sa dernière chance d'être tête de série disparaître. Sauf que le Français a décidé d'aller jouer le Challenger 175 de Bordeaux et il a bien fait puisqu'il a remporté l'épreuve en battant en finale dimanche l'Espagnol Pedro Martinez. Plutôt en grande forme pour son premier Challenger depuis un an, cette victoire lui permet de marquer quelques points précieux puisqu'il occupe son meilleur classement ce lundi : la 30ème place mondiale.

En réussissant une grande percée sur le circuit l'année dernière, Arthur Fils a réussi à progresser rapidement au classement pour vite se loger dans le top 40. Mais son début de saison 2024 n'a pas été exceptionnel et finalement il a un peu stagné. Malgré tout, il a retrouvé des couleurs sur terre battue et le Challenger de Bordeaux en est enfin la preuve. Le numéro 3 français au classement ATP a réussi son objectif : il sera tête de série à Roland-Garros !

Passage au niveau inférieur

En perdant tôt à Rome, Arthur Fils a pris la décision de descendre d'un étage en disputant un tournoi du circuit Challenger, une décision qui a payé et qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Le Français n'avait plus disputé un tournoi de ce niveau depuis un an et il a eu l'humilité de changer son programme au dernier moment pour avoir le maximum de repères avant Roland-Garros. Il a d'ailleurs déclaré forfait pour le tournoi de Lyon cette semaine, où il avait remporté son premier titre sur le circuit ATP en 2023.

Tennis : 39 Bleus en qualifs, Roland-Garros démarre ! https://t.co/eBBCk46p7Z pic.twitter.com/G1ndtg2dQc — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Tête de série à Roland-Garros

Lors de la publication du classement ATP ce lundi, Arthur Fils a reçu une très bonne nouvelle puisqu'il pointe désormais au 30ème rang mondial. C'est une très bonne surprise puisque cela veut dire qu'il sera tête de série pour Roland-Garros, une grande première en Grand Chelem pour lui. A 19 ans, il a de grandes ambitions et grâce à cette protection, il pourrait réussir un grand coup. Pour rappel, l'année dernière, il était arrivé un peu sur les rotules après son titre à Lyon et s'était incliné dès le premier tour.

Un gros coup à jouer

En réussissant cette performance à Bordeaux, Arthur Fils a réussi à se protéger un peu mieux et il ne pourra pas affronter de tête de série avant le troisième tour. Il sera forcément attendu au tournant puisqu'il n'a pas encore disputé le moindre troisième tour en Grand Chelem. Il tentera donc de se sublimer, lui qui a reçu beaucoup de soutien ces derniers temps dans les tournois. A Roland-Garros, le public sera au rendez-vous pour le soutenir...