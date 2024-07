JO 2024 - Tennis : Coup de théâtre pour un favori !

Jean de Teyssière

Le tournoi olympique de tennis débutera ce samedi. Parmi les favoris figurent évidemment Carlos Alcaraz, sacré à Roland-Garros en juin dernier, mais également Novak Djokovic ou encore Jannick Sinner. Mais le joueur italien, malade, a annoncé ce mercredi son forfait, ce qui ouvre un peu plus le tableau à ses rivaux.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont débuté ce mercredi avec le tournoi de football et de rugby à 7. Vendredi aura lieu la cérémonie d’ouverture et le lendemain débutera le tournoi olympique de tennis. Un tournoi qui verra les meilleurs joueurs du monde y prendre part, comme Carlos Alcaraz, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic. Une quatrième star devait aussi y participer, mais elle a déclaré forfait au dernier moment…

«J’ai la tristesse de vous annoncer que je ne pourrai pas participer aux JO»

Sur son compte X, le joueur italien Jannick Sinner a annoncé son forfait pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : « J'ai la tristesse de vous informer que je ne pourrai malheureusement pas participer aux Jeux Olympiques de Paris. Après une bonne semaine d'entraînement sur terre battue, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai passé quelques jours à me reposer et lors d'une visite, le médecin a découvert une amygdalite et m'a fortement déconseillé de jouer. Manquer les Jeux est une énorme déception car c'était l'un de mes principaux objectifs cette saison. J'avais hâte d'avoir l'honneur de représenter mon pays à cet événement très important. Bonne chance à tous les athlètes italiens que je soutiendrai depuis chez moi. »

La voie royale pour Alexander Zverev

Ce forfait risque de faire les affaires de plusieurs rivaux de Jannick Sinner. A commencer par le champion olympique en 2021, Alexander Zverev, qui aurait pu tomber face à l’Italien en quart de finale. Le tirage au sort n’a pas encore été fait mais le futur adversaire de Jannick Sinner au premier sera directement qualifié pour le deuxième tour.