JO Paris 2024 : Rugby à 7, handball… Les rendez-vous à ne pas manquer du 25 juillet

Place à la deuxième journée de ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Alors qu’on a eu le droit au début du tournoi masculin de football et de rugby à 7 ce mercredi, en ce jeudi 25 juillet, le programme de JO va poursuivre avec la suite des tournois et également le début de nouvelles épreuves comme notamment le handball avec l’entrée en lice de l’équipe de France féminine.

Pour le programme des Jeux Olympiques de ce 25 juillet, ça va commencer dès 9h. Et c’est le tournoi féminin de handball qui va ainsi débuter avec la rencontre Slovène-Danemark. Mais on va surtout scruter les débuts de l’équipe de France féminine de handball. Pour cela, il faudra être au rendez-vous à 19h pour un premier match face à la Hongrie.

Autre discipline à débuter en ce 25 juillet, le tir à l’arc. A partir de 9h30, ce sont les qualifications féminines pour l’épreuve individuelle et par équipes qui débuteront. Pour ce qui est des qualifications masculines pour l’épreuve individuelle et par équipes, cela sera à partir de 14h30.

Les Bleus d’Antoine Dupont continuent leur chemin

Ce mercredi, l’équipe de France de rugby à 7 avait lancé son tournoi olympique avec ses deux premières rencontres. Après avoir affronté les Etats-Unis et l’Uruguay, la bande à Antoine Dupont est de nouveau sur le pont en ce jeudi 25 juillet. Rendez-vous à 15h30 pour la France pour la dernière rencontre de groupe face aux Fidji. A noter également les rencontres Argentine-Australie à 14h30, Afrique du Sud-Japon à 16h, ainsi que Nouvelle-Zélande-Irlande à 16h30.

Puis à partir de 21h, ce seront les quarts de finale qui se joueront. A voir qui les coéquipiers d’Antoine Dupont affronteront à ce stade de la compétition pour poursuivre la route vers la médaille d'or.

Après les Bleus de Thierry Henry, les Bleues d’Hervé Renard

Place également au début du tournoi olympique féminin de football. Ça débutera notamment à 17h avec l’entrée en lice d’une des nations prétendantes à la médaille d’or : l’Espagne, avec notamment les deux stars du FC Barcelone, Aitana Bonmati et Alexia Putellas, qui affrontera le Japon. Champion olympique en 2021 à Tokyo, le Canada affrontera à 17h la Nouvelle-Zélande. A 19h, on aura aussi le droit aux rencontres Allemagne-Australie et Nigéria-Brésil. Puis place aux débuts de l’équipe de France féminine, menée par Hervé Renard. Les Bleues ont rendez-vous à 21h, à Lyon, pour y affronter la Colombie. Candidates aussi à la médaille d’or, les Américaines joueront à la même heure contre la Zambie.