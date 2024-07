JO Paris 2024 : Djokovic fait une annonce, il va imiter Nadal ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Rafael Nadal reste incertain après les JO de Paris et qu'Andy Murray a d'ores-et-déjà annoncé la fin de sa carrière, Novak Djokovic a évoqué cette situation. Le Serbe, qui pourrait affronter l'Espagnol au deuxième tour du tournoi olympique, assure ainsi que lui aussi est plus proche du début que de la fin de sa carrière.

Le tableau du tournoi olympique de tennis a été tiré et il pourrait offrir un immense choc dès le deuxième tour puisque Rafael Nadal et Novak Djokovic pourrait déjà se retrouver en cas de victoire lors de leur premier match. Par conséquent, le Serbe pourrait bien mettre à la retraite son éternel rival dont l'avenir est toujours flou. En revanche, pour Andy Murray, qui ne disputera finalement que le double, c'est réglé puisque sa carrière s'arrêtera avec les JO. Une situation commentée par l'homme aux 24 titres du Grand Chelem.

«Bien sûr, la fin est plus proche que le début pour moi»

« J'espère qu'il va pouvoir faire les meilleurs adieux possibles. C'est une légende du sport, il a été un acteur important du tennis. Nadal, lui, n'a toujours pas dit s'il allait arrêter alors j'espère pour le bien de notre sport qu'il va encore continuer. De mon côté, je n'ai pas encore en tête cette idée de retraite même si je sais que beaucoup de gens voudraient que je la prenne (sourire). Il y a de super joueurs qui arrivent. Il y en a deux là (Alcaraz et Sinner) qui jouent à un super niveau. J'ai été présent ces dernières années pour voir les différents changements de génération. C'est super de pouvoir vivre ça mais aussi de continuer à jouer contre des vétérans comme Stan (Wawrinka). C'est un bel équilibre. Bien sûr, la fin est plus proche que le début pour moi, mais j'aime toujours la compétition et je vais continuer tant que c'est le cas », assure Novak Djokovic en conférence de presse, dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant d'évoquer son état de forme.

«Je me concentre sur les grands événements. C'est pourquoi je suis ici»

« Cette année a été un peu difficile à la fois physiquement et mentalement. Mais ce sont des circonstances que je ne vis pas pour la première fois. Je sais comprendre la situation, comment l'aborder et comment y faire face. Je connais ces situations, je vais en tirer les leçons. Je n'ai peut-être pas autant de temps qu'il y a dix ou quinze ans. Je joue moins de tournois. Je me concentre sur les grands événements. C'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je travaille pour être en mesure de rivaliser avec un jeune de 20 ans au plus haut niveau. J'attends ce tournoi avec impatience. J'ai plutôt bien réagi tout au long de ma carrière aux défis. Et là c'en est un », ajoute le Serbe.