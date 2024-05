Roland-Garros : Les outsiders du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros, les meilleurs joueurs du monde arrivent dans la capitale avec le but ultime de décrocher le titre le 9 juin prochain. L'édition 2024 paraît plus ouverte que jamais puisqu'il est difficile de dégager une liste claire des favoris. Si on ne peut pas vraiment descendre Novak Djokovic ou encore Carlos Alcaraz, d'autres pourraient clairement créer la surprise et finir par s'imposer...

Après avoir établi une petite liste des principaux noms pour désigner les favoris pour le titre à Roland-Garros, il est maintenant temps de se concentrer sur ceux que l'on ne voit pas forcément arriver au bout mais qui pourraient bien tirer leur épingle du jeu en passant les tours. L'année dernière, Novak Djokovic avait triomphé en battant en finale Casper Ruud. Le Norvégien sera-t-il en mesure de prendre sa revanche ?

Ruud, troisième finale ?

On pourrait presque le placer parmi les favoris tant Casper Ruud paraît encore plus fort que les années précédentes. Un peu invité à la fête grâce à un concours de circonstances en 2022, le Norvégien a atteint deux fois la finale consécutivement, preuve qu'il se sent bien à Paris. S'il n'a pas pu décrocher le titre pour le moment, il sera sans doute à surveiller cette année puisqu'il est déjà l'un des tout meilleurs joueurs du monde en 2024. Inspiré par sa finale à Monte-Carlo et son premier titre au-dessus d'ATP 250, il fait clairement partie des outsiders.

Tsitsipas pour frapper fort ?

Parmi les joueurs qui ont marqué les esprits lors de la saison sur terre battue, on trouve aussi Stéfanos Tsitsipas. Un peu disparu des radars ces derniers temps, le Grec a refait surface en s'adjugeant le Masters 1000 de Monte-Carlo pour la troisième fois. Déjà finaliste en 2021, il pourrait réussir à créer l'exploit dans le tableau, lui qui est de retour dans le top 10 depuis quelques semaines. Le numéro 9 mondial doit prouver qu'il est vraiment de retour.

La surprise Rune ?

Derrière les favoris et ces deux noms qui se dégagent, on peut aussi compter sur un beau parcours de Holger Rune par exemple. Le Danois a déjà atteint les quarts de finale deux fois d'affilée en 2022 et 2023 et même s'il n'a pas franchement ébloui ces derniers temps, il faudra peut-être compter sur lui. Attention, on a également vu des joueurs spécialistes de la terre battue venus d'Amérique du Sud réussir de belles performances récemment sur le circuit principal, pas plus tard qu'à Rome. Nicolas Jarry et Alejandro Tabilo, pour ne citer qu'eux, viennent par exemple de réaliser la plus belle performance de leur carrière. Pourquoi pas également une étincelle tricolore dans cette année très importante pour le sport français ?