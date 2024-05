Tennis : Il envoie un gros message avant Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s’imposant dimanche dernier à Rome pour le troisième Masters 1000 sur terre battue, Alexander Zverev a gagné quelques rangs dans la hiérarchie des favoris pour le titre à Roland-Garros. L’Allemand, numéro 5 à l’ATP, est monté en puissance au fil des semaines pour s’offrir le 6ème titre de sa carrière dans cette catégorie, une très bonne nouvelle puisqu’il attendait une semaine de cette envergure depuis longtemps. A Paris, il aura forcément de grosses ambitions puisqu’il reste sur trois demi-finales consécutives et au vu des forces en présence, il aura un coup à jouer.

Un peu plus discret au début de la saison sur terre battue, Alexander Zverev a trouvé tous ses repères pour triompher de la plus belle des manières avant Roland-Garros. L’Allemand a affiché un niveau de jeu incroyable, surtout au service, et il pourrait bien devenir le favori pour le Grand Chelem parisien. C’est sans doute à Paris qu’il a connu ses plus grands succès même s’il a disputé une finale à l’US Open. Sa victoire à Rome lui redonne complètement confiance : il vise clairement le titre.

« C’est le tournoi que je veux gagner »

Réputé pour être l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Alexander Zverev a été désigné comme un futur vainqueur de Grand Chelem à ses débuts sur le circuit. Si l’Allemand quasiment jamais quitté le top 10 depuis qu’il y est entré, il a toutefois montré quelques signes de faiblesse dans les moments importants en Grand Chelem. Mais désormais, avec son expérience, il pourrait se servir des derniers repères pour briller. « J’ai atteint trois fois de suite les demi-finales là-bas, j’y ai joué un des meilleurs tennis de ma vie avant de me blesser, donc Roland est marqué dans mon calendrier. Cette année ne fait pas exception. C’est le tournoi que je veux gagner » a-t-il déclaré après avoir triomphé de Nicolas Jarry en finale à Rome.

Une historique impressionnant

Alexander Zverev le sait bien : ses résultats à Roland-Garros en raviraient plus d’un. L’Allemand se sent bien sur terre battue et il a encore envie de le prouver. « C’est le plus dur physiquement. C’est celui où j’ai le plus de souvenirs, bons ou mauvais. A l’US Open, oui, j’étais à deux points de remporter le titre, bien sûr, c’est marquant aussi. Mais à Roland-Garros, j’étais à deux doigts de la finale en 2021. En 2022, j’ai joué l’un des meilleurs tennis de ma vie. Ces choses sont toujours présentes dans mon esprit » poursuit-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Un titre attendu ?

Alexander Zverev a déjà 27 ans et il n’a pas encore réussi à décrocher son premier titre en Grand Chelem. L’Allemand aura peut-être une grande occasion cette année à Roland-Garros puisque ceux qui le précèdent au classement ont tous connu des difficultés récemment, à commencer par Novak Djokovic. Bien en jambes, il faudra donc essayer de répondre présent dans les moments qui comptent vraiment. L’année dernière, il n’avait rien pu faire face à Casper Ruud en demi-finales.