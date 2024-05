Roland-Garros : Il l’annonce, il veut faire tomber Nadal et Djokovic

Alexis Brunet

Roland-Garros arrive à grands pas et de nombreux joueurs peuvent prétendre au titre final. Bien sûr, Novak Djokovic fait toujours figure de grand favori, tout comme Rafael Nadal, qui pourrait bien réaliser un dernier exploit à Paris. Mais pour y arriver, les deux légendes du tennis devront se défaire d'Alexander Zverev, qui semble bien décidé à enfin remporter le majeur français.

Depuis le début de la saison, Rafael Nadal fait tout son possible pour pouvoir participer à Roland-Garros. Il faut dire que cela sera peut-être la dernière fois que l'on verra l'Espagnol à Paris et ce dernier espère réaliser une grande performance pour ses possibles adieux et pourquoi pas même remporter le tournoi parisien, malgré un physique en délicatesse.

Djokovic fait toujours partie des favoris

Tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic n'est également pas dans la meilleure période de sa carrière. Mais le Djoker est toujours le meilleur joueur du monde au classement ATP et donc l'un des principaux favoris. Le Serbe l'a emporté l'année dernière et avec un peu de chance, il pourrait bien réussir le doublé.

Zverez prévient Nadal et Djokovic