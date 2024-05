Tennis : 39 Bleus en qualifs, Roland-Garros démarre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, c'est le grand début de l'édition 2024 de Roland-Garros. Les qualifications démarreront sur les chapeaux de roue et il faudra venir soutenir les joueurs français présents cette semaine pour tenter d'obtenir leur ticket pour le tableau final. Cette année, ils seront 39 dans le tableau des qualifications et les occasions sont nombreuses pour participer à la grande fête. Pour rappel, lors de cette semaine de qualifications, l'"Opening Week", une nouveauté sera mise en place : le court Suzanne-Lenglen accueillera quelques matches.

Comme à chaque tournoi du Grand Chelem, la fête va commencer avec une semaine de qualifications qui s'annonce déjà exceptionnelle. En plus d'une affluence qui devrait une nouvelle fois atteindre des sommets, on peut déjà imaginer que la fête sera au rendez-vous avec beaucoup de Français en lice sur les courts dès le premier jour du tournoi. Cette année, 27 joueurs et 12 joueuses du contingent tricolore tenteront leur chance.

Paire, Pouille et Barrère en tête de liste

L'année dernière, Lucas Pouille avait créé la sensation en sortant des qualifications après des mois de galère où il aurait pu arrêter le tennis. Cette année encore, il devra passer par cette étape et sera l'un des grands noms à suivre. Deux autres Français seront têtes de série dans le tournoi des qualifications : Benoît Paire et Grégoire Barrère. Ils seront un peu plus protégés et ils seront nombreux à vouloir faire mieux qu'en 2023. Côté féminin, Léolia Jeanjean, Harmony Tan et Carole Monnet seront les principales têtes d'affiche du clan français.

Tennis - Rome : Swiatek-Sabalenka, nouvelle répétition générale https://t.co/7ITxlZRfDZ pic.twitter.com/6T1FD6ZNwI — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Une fête française ?

Au vu du gros contingent présent chaque année, les joueurs français parviennent toujours à s'extirper des qualifications et les chances sont très nombreuses. Côté masculin, il y a de sacrées références comme Quentin Halys, Hugo Grenier, Benjamin Bonzi, Enzo Couacaud ou encore Geoffrey Blancaneaux. D'autres profiteront du moment comme Jules Marie, Titouan Droguet, Valentin Royer dans l'espoir de briller.

Beaucoup de jeunes invités

Comme pour le grand tableau, les qualifications mettront également à l'honneur des invités et cette année, les noms ont un gros point commun : leur âge. Si l'on regarde dans le détail, Clément Chidekh (22 ans, 290e), Mathys Erhard (22 ans, 338e), Thomas Faurel (18 ans, 1940e), Arthur Géa (19 ans, 396e), Sascha Gueymard Wayenburg (20 ans, 530e), Maé Malige (18 ans, 736e), Théo Papamalamis (2006, 998e ATP) rejoindront Gabriel Debru, grand espoir du tennis français. Chez les femmes, Sarah Iliev (17 ans), Astrid Lew Yan Foon et Tiantsoa Sarah Rakotomanga (18 ans) et même Daphnée Mpetshi Perricard (15 ans) seront de la partie ! Autant de profils intéressants à regarder que de matches à suivre...