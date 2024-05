Tennis : Zverev en grande forme, surprise à Paris ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition avec beaucoup de conviction en 2023 à la suite de sa grave blessure survenue à Roland-Garros il y a deux ans, Alexander Zverev marque enfin les esprits en remportant à nouveau un grand titre. Dimanche à Rome, il a dominé Nicolas Jarry avec encore une fois une prestation XXL au service et il se positionne un peu plus comme l'outsider principal pour le titre à Roland-Garros. Du moins, on peut imaginer que cette victoire lui a fait beaucoup de bien.

Numéro 5 au classement ATP, Alexander Zverev faisait partie des favoris du tournoi à Rome avec les absences de Jannik Sinner et de Carlos Alcaraz. Et comme Novak Djokovic a perdu très tôt, l'Allemand a pu passer les tours avec beaucoup de sérénité et avec une efficacité incroyable, malgré une petite frayeur en demi-finales. Cette confiance lui suffira-t-elle pour briller à Roland-Garros et créer la surprise ? C'est la prochaine étape pour celui qu'on attend au sommet depuis des années.

Un service impressionnant

Déjà en très grande forme toute la semaine, Alexander Zverev n'a laissé aucune chance à Nicolas Jarry en finale. L'Allemand a passé 80% de premières balles et n'a perdu que cinq petits points sur ses mises en jeu pendant tout le match. Le Chilien n'a rien pu faire et il a fini par céder deux fois en fin de set, s'inclinant 6/4 7/5. Ce coup pourrait beaucoup lui servir dans quelques jours également même s'il est moins efficace sur terre battue. Zverev reste sur trois demi-finales consécutives à Roland-Garros...

« Je peux rêver à nouveau »

Désigné parmi les meilleurs joueurs de sa génération, Alexander Zverev attend de remporter un tournoi du Grand Chelem depuis des années. L'Allemand n'a atteint qu'une fois la finale (à l'US Open en 2020) mais il a surtout connu à chaque fois un gros blocage dans les derniers instants. « J'ai bien joué toute la semaine. Je suis super heureux de la manière dont les choses se sont déroulées. J'ai souffert un peu en demi-finale, mais je m'en suis bien sorti. Aujourd'hui (dimanche), j'ai réalisé une super performance contre Nico qui a extrêmement bien joué. La manière dont il a battu ses adversaires montre qu'il progresse et je devais le neutraliser. Être assis à côté de ce trophée me montre que je peux remporter ce genre de tournois à nouveau, que je suis au niveau souhaité, que je peux rêver à nouveau » a-t-il déclaré après sa victoire.

Un gros outsider pour Roland-Garros

En réussissant à remporter le dernier Masters 1000 sur terre battue de la saison, Alexander Zverev reprend confiance et remonte dans la hiérarchie au moment d'aborder Roland-Garros. Le numéro 5 mondial sera à surveiller durant la quinzaine puisqu'il a pris l'habitude de bien jouer à Paris. Vu la forme de ceux qui le précèdent au classement, on peut se dire qu'il a une grande chance de briller et peut-être créer la surprise et gagner... Chose très importante : il est désormais 4ème mondial, dépassant ainsi Medvedev.