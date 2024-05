Roland-Garros : Qui sont les favoris du tournoi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début du grand tableau de Roland-Garros, il est difficile d’établir une liste claire des favoris. En effet, l’édition 2024 semble plus ouverte que jamais quand on fait un tour d’horizon des meilleurs joueurs du monde. Mais en Grand Chelem certains arrivent à se sublimer au bon moment pour finalement l’emporter. Novak Djokovic pourra-t-il réaliser le doublé, lui qui a déjà dû abandonner son titre à l’Open d’Australie en janvier dernier ? En tout cas, son statut de favori est largement remis en cause.

Bien malin celui qui pourra affirmer le scénario exact de la quinzaine parisienne… A l’heure actuelle, le tournoi paraît tellement ouvert que l’on pourrait vivre de grosses surprises. Depuis 20 ans, celles-ci étaient terriblement rares en partie à cause de Rafael Nadal. Ce dernier sera d’ailleurs loin d’être le grand favori comme à son habitude même s’il décide de jouer puisque son état de forme actuel est bien loin de ce que l’on a connu de lui. Mais sait-on jamais, il trouvera peut-être les ressources…

Djokovic pour se mettre en jambes

Demi-finaliste à Monte-Carlo malgré des matches pas toujours bien maîtrisés, Novak Djokovic a choisi de zapper Madrid pour se concentrer sur le dernier Masters 1000 sur terre : Rome. Mais le Serbe a connu une désillusion en sortant dès son deuxième match et forcément ce n’était pas la préparation dont il rêvait. C’est pour cette raison qu’il a décidé de s’inscrire à Genève cette semaine pour avoir un peu de temps de jeu. Même s’il n’est pas dans la forme de sa vie, Novak Djokovic reste Novak Djokovic et en Grand Chelem, il reste un adversaire difficile à battre… De là à le placer tout en haut de la liste des favoris, à voir…

Alcaraz et Sinner en difficulté

Impressionnant depuis six mois, Jannik Sinner est le nouveau numéro 2 mondial mais l’Italien galère sur terre battue. D’autant plus qu’il vient de se blesser à la hanche et qu’il pourrait avoir quelques difficultés pour se remettre d’aplomb. C’est également le cas de Carlos Alcaraz, forfait à Rome à cause de son bras, lui qui avait déjà manqué le début de la saison sur terre battue. L’Espagnol pourrait malgré tout être désigné comme le favori de Roland-Garros en raison de son niveau de jeu exceptionnel, retrouvé depuis deux mois. Il faudra cependant éviter une nouvelle blessure.

Zverev, l'occasion en or ?

Dans toute cette incertitude, celui qui pourrait sortir son épingle du jeu pourrait être Alexander Zverev. L’Allemand vient de remporter le Masters 1000 de Rome au terme d’une semaine maîtrisée où il a fait parler son efficacité au service. C’est peut-être le nom qui ressort en ce moment, suivi de près par Casper Ruud ou Stéfanos Tsitsipas, qui ont tous les deux marqué les esprits sur terre battue ces dernières semaines. Une chose est sûre : tous ces noms doivent en profiter s’ils veulent triompher car les tout meilleurs du monde laissent un peu de place…