Roland-Garros : Jarry-Moutet, le match du jour à ne pas rater !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche 26 mai marque le grand début de Roland-Garros. Le tirage au sort a livré son verdict et désormais les fauves vont être jetés dans l’arène. Chaque jour, Le 10 Sport vous propose de revenir sur la grande affiche de la journée et le choix sera forcément difficile pour débuter. En effet la première journée est déjà très animée mais il y a un match qui sort du lot en termes d’ambiance, de niveau de jeu et peut-être de folie.

La quinzaine de Roland-Garros va peut-être être lancée de la plus belle des manières. Ce dimanche, quelques-uns des plus grands joueurs vont débuter leur tournoi et il y a aussi 8 Français qui tenteront leur chance. Parmi eux, Corentin Moutet, 79ème mondial, défiera Nicolas Jarry en dernière rotation sur le Simonne-Mathieu. L’ambiance pourrait être électrique comme la dernière rencontre entre les deux joueurs…

Un public en délire ?

En février dernier, Corentin Moutet défiait Nicolas Jarry en quarts de finale du tournoi de Santiago, au Chili. Forcément, le Chilien, 16ème mondial, avait eu le soutien bien appuyé du public durant toute la rencontre, ce qui n’avait pas plu au Français. Ce dernier, finalement vainqueur, avait subi les sifflets du public et s’était adressé au micro à la fin du match pour tenter de calmer les choses. A Roland-Garros, l’épisode 2 pourrait être sacrément animé : Corentin Moutet a appelé sur ses réseaux sociaux à venir mettre l’ambiance.

Jarry, nouvel outsider

Présent sur le circuit depuis un moment, Nicolas Jarry fait parler ses qualités ces derniers mois. Le Chilien a atteint le meilleur classement de sa carrière lundi à la suite de sa finale au Masters 1000 de Rome. Porté par les succès de son grand-père, ancien joueur professionnel, il aborde donc Roland-Garros dans les meilleures conditions, en pleine confiance. Il s’agira donc d’une entrée en matière difficile pour Corentin Moutet mais il est capable de réaliser cet exploit. Pour Jarry, ce tournoi est peut-être l’occasion de montrer ses grandes qualités en Grand Chelem, lui qui a atteint les huitièmes de finale pour la première fois en 2023.

Moutet, un terrible showman

51ème mondial au meilleur de sa carrière, Corentin Moutet est réputé pour ses coups de génie sur le court mais aussi pour son tempérament. Le Français ne perd jamais une occasion de faire réagir le public et il ne devrait pas manquer à l’appel ce dimanche. Le gaucher pourrait en faire voir de toutes les couleurs à Nicolas Jarry, qui doit s’attendre à vivre un cauchemar. En tout cas, ce match risque d'être le plus animé de la journée et le bruit risque de dépasser les sphères du Simonne-Mathieu...