Roland-Garros : La dernière danse de Nadal ?

Alexis Poch - Journaliste

Absent quasiment dans l'intégralité de la saison 2023, Rafael Nadal est de retour à Roland-Garros après avoir manqué l'édition précédente. Le Majorquin a annoncé que 2024 serait probablement sa dernière saison mais il ne sait toujours pas quand il va ranger les raquettes exactement. Ce tournoi pourrait donc être son dernier et c'est avec une attention toute particulière qu'il va aborder la compétition puisque le tirage au sort lui a promis l'enfer d'entrée. Est-il vraiment capable d'un exploit à bientôt 38 ans sur le court où il a rencontré le plus de succès ?

Rafael Nadal s'apprête-t-il à disputer le dernier match de sa carrière à Roland-Garros ? Le Majorquin n'a pas eu de chance au tirage au sort et affrontera Alexander Zverev dès le premier tour. L'Allemand, numéro 4 mondial à la suite de sa victoire à Rome, est en pleine forme et on a bien vu que Nadal était loin du compte. Sera-t-il en mesure de pouvoir livrer un dernier combat ? Après sa défaite à Rome face à Hubert Hurkacz, le Majorquin tient encore une statistique impressionnante : il n'a encore jamais perdu deux fois d'affilée sur terre battue. Ce pourrait être une première déconcertante...

Nadal prêt à tout ?

« S’il y a bien un tournoi qui vaut la peine de tout donner et de mourir, c’est à Paris. » Tels étaient les mots de Rafael Nadal il y a quelques semaines à peine. C'est dire si les intentions étaient claires concernant sa motivation pour gagner le tournoi, même à bientôt 38 ans. Le Majorquin est bien dans le tableau et cela veut dire qu'il considère qu'il a encore une infime chance de pouvoir soulever le trophée. La tâche sera plus que compliquée puisqu'il a tiré au sort Alexander Zverev pour débuter...

Roland-Garros : Nadal-Zverev... Tout savoir sur le tirage au sort ! https://t.co/EmezfPQ3eZ pic.twitter.com/hlXlripwg6 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Une montagne trop haute à gravir ?

Une chose est sûre : Rafael Nadal n'a jamais connu une telle situation dans sa carrière. S'imposer contre Alexander Zverev au premier tour de l'édition 2024 relèverait certainement d'un exploit. L'ancien numéro 1 mondial est très loin de son meilleur niveau et en plus il tombe face à un joueur en forme qui vient de gagner à Rome. « Zverev n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment, avec un tennis un peu plus ambitieux et plus d'agressivité. Il prend plus d'initiatives qu'avant. On l'a vu à Rome se faire violence de temps en temps, monter au filet. C'est nécessaire pour qu'il aille chercher ce qui lui manque pour gagner en Grand Chelem. Pour Rafa, ce sera un défi incroyable. On ne sait pas s'il va être en capacité de pouvoir matcher. Mais sur un 1er tour, bien préparé, avec de l'énergie, on va voir… » analyse le consultant pour Eurosport Arnaud Clément.

Une transformation possible ?

Dans sa carrière, Rafael Nadal est souvent arrivé à Roland-Garros avec du temps de jeu et de la confiance, ce qu'il n'aura pas forcément cette année. L'homme aux 14 titres Porte d'Auteuil sait mieux que quiconque comment jouer son meilleur tennis sur ces courts et il faudra compter sur la magie de Roland-Garros pour renverser Alexander Zverev. Les deux hommes étaient en train de disputer un incroyable combat il y a deux ans avant la blessure de l'Allemand en demi-finales...