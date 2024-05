Tennis : «Remarquable», une révélation tombe sur Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Roland-Garros depuis le premier jour du tournoi, lundi, Rafael Nadal continue de s’entraîner d’arrache-pied avant d’annoncer, on imagine, sa participation pour l’édition 2024. Le Majorquin, qui a repris la compétition il y a un mois et demi, voudra certainement tenter sa chance pour la dernière fois, lui qui devrait prendre sa retraite à la fin de cette année si l’on en croit ses déclarations. Mais tout n’est pas très clair avec Nadal sauf le fait qu’il laissera une empreinte indélébile dans le monde du tennis. Et ce, depuis qu’il a posé ses pieds sur la terre battue de Roland-Garros.

Assurément l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du tennis, Rafael Nadal s’apprête à disputer ce qui ressemble à sa dernière édition de Roland-Garros. Le Majorquin, 14 fois vainqueur Porte d’Auteuil, a tout connu sur cette terre battue mais il arrive dans une situation totalement inédite pour lui. Comme il est très loin au classement, il ne sera pas tête de série cette année. Cela n’enlève rien à ce qu’il a pu faire dans sa carrière, comme l’explique très bien la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

Une première victoire déterminante

Au fil des années, Rafael Nadal s’est forgé un palmarès exceptionnel basé notamment sur ses 14 couronnes à Roland-Garros, du jamais vu dans l’histoire du tennis. Dans un entretien pour Eurosport , Amélie Mauresmo, désormais directrice du tournoi, se remémore sa première victoire en 2005. « Je pense qu’on a tous en tête sa première victoire ici, parce que la première fois qu’il jouait Roland-Garros, il arrive, 19 ans et il s’envoie le tournoi. Donc c’est là qu’il annonce la couleur directe. Je le vois encore, les bras en croix, allongé sur ce Chatrier » débute-t-elle.

Une transformation incroyable

Au début de sa carrière, Rafael Nadal a donc frappé très fort en montrant ses qualités extraordinaires sur terre battue. Mais pour beaucoup, il était impossible de le voir triompher de la même manière dans les grands tournois sur gazon et sur dur. « A l’époque, c’était en 2005, on disait : ‘Ce gars-là, il ne gagnera jamais à Wimbledon.’ Sur dur, ça va être compliqué aussi. Et la façon dont il a fait évoluer son jeu, c’est absolument remarquable. Et pour gagner autant ici, c’est qu’il a eu cette intelligence-là, que tout son staff a eu cette intelligence-là d’évoluer quand tu n’avances pas. Lui a toujours eu ça en tête, malgré le fait qu’il gagnait » rajoute Mauresmo.

Des adieux à venir ?

L’édition 2024 de Roland-Garros est en train de ressembler à celle des adieux. Avec la présence pour la dernière fois de Dominic Thiem et de Diego Schwartzman dans le tableau des qualifications, associée à la dernière danse d’Alizé Cornet dans son Grand Chelem, le public aura son lot d’émotions. C’est peut-être Rafael Nadal qui va en rajouter énormément s’il décide effectivement de participer au tournoi, certainement pour la dernière fois. Une chose est sûre, l’organisation du tournoi a prévu quelque chose.