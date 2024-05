Retraite de Nadal : L’annonce qui relance tout avant Roland-Garros

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De gros doutes existent toujours concernant l’état de Rafael Nadal à quelques jours d’un Roland-Garros qui apparaît comme le dernier de sa carrière. La retraite se rapproche pour l’Espagnol qui n’a disputé que onze matchs depuis son retour en janvier, mais à en croire le directeur du Masters 1000 de Rome, une apparition sur les courts en 2025 n’est pas à exclure.

Lundi, Rafael Nadal a pu fouler le court Philippe-Chatrier, théâtre de ses exploits sur la terre battue parisienne depuis 2005, pour son premier entraînement en vue de Roland-Garros. Sa participation reste incertaine en raison des pépins physiques qui l’ont ralenti toute la saison, avec seulement onze apparitions depuis janvier. Mais alors que ce dernier Roland-Garros semble apparaître comme le dernier pour Nadal avant une retraite bien méritée, certains l’imaginent déjà repartir sur les courts en 2025.

« Je crois qu’il a le désir de revenir en 2025 »

C’est le cas de Paolo Lorenzi, directeur du Masters 1000 de Rome. « Il n’a jamais dit que ce serait sa dernière présence ici à Rome, je crois qu’il a le désir de revenir en 2025 à Monte-Carlo et à Rome, même si cela dépendra de la façon dont se dérouleront les prochains tournois. Nous verrons ce qu’il se passera à Paris », a-t-il confié à SuperTennis , dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« S’il gagne, il voudra continuer »