Roland-Garros : Alcaraz, Djokovic, Medvedev... Qui a le plus de chances de gagner ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques jours, les meilleurs joueurs du monde se disputeront le titre à Roland-Garros et on ne peut pas vraiment dire que l'édition 2024 laisse entrevoir un scénario clair et défini tant les options sont multiples. En effet, cette année Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Daniil Medvedev arrivent dans des conditions totalement différentes les uns des autres. Qui succédera au Serbe le 9 juin prochain ? Pour la première fois depuis longtemps, il ne semble pas favori...

Dans cette saison sur terre battue qui est partie dans tous les sens, les meilleurs joueurs du monde n'ont pas forcément donné les plus grosses garanties. En effet, alors qu'on attendait de voir si Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner allaient briller, ou que Daniil Medvedev irait défendre son titre à Rome, des incertitudes sont apparues et on a du mal à deviner qui sera celui qui soulèvera le trophée à la fin du tournoi.

Djokovic de retour juste à temps ?

En voulant montrer une certaine montée en puissance du côté de Rome, Novak Djokovic a totalement raté son coup puisqu'il a été éliminé sans vraiment combattre lors de son deuxième match. Le Serbe a très peu joué et très peu gagné et c'est pour cette raison qu'il a décidé de s'inscrire à Genève où il entrera en lice mercredi. Le numéro 1 mondial a besoin de compétition et c'est exactement ce qu'il cherche durant son séjour en Suisse. Toutefois, en Grand Chelem et dans un tournoi qui compte vraiment, le Serbe pourrait réussir à retrouver ses esprits au bon moment. Après tout, il est le tenant du titre...

Tennis : Swiatek encore au sommet à Roland-Garros ? https://t.co/1aqLnep7mg pic.twitter.com/zOtkC0h4NV — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Alcaraz sorti de la mauvaise passe ?

Un peu moins fringant lors de la deuxième moitié de la saison 2023, Carlos Alcaraz a complètement retrouvé le devant de la scène lors de la tournée américaine, en s'imposant à Indian Wells notamment. L'Espagnol a dû jongler avec les blessures depuis puisqu'il n'a disputé qu'un tournoi sur terre battue : Madrid. Eliminé en quarts de finale, son bras droit le faisait encore souffrir, raison de son absence à Rome. Toutefois, on peut imaginer qu'il n'a pas de problèmes physiques, il pourrait réussir à s'imposer, ce qu'il aurait peut-être dû faire l'an dernier s'il n'avait pas été victime de crampes... Parmi les trois joueurs cités en tout cas, il semble être la première option.

La surprise Medvedev ?

Numéro 5 mondial désormais puisqu'Alexander Zverev vient de lui passer devant, Daniil Medvedev a également subi une petite mésaventure à Madrid qu'il a abandonné en quarts de finale. Le Russe, vite rétabli, n'apprécie toujours pas la terre battue. Pourtant il est capable de bien s'exprimer et de faire sauter les fusibles dans la tête de ses adversaires. A Roland-Garros, il a déjà atteint les quarts de finale et peut rêver de beaucoup mieux...