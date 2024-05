Tennis : Djokovic prend une grande décision avant Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic est loin d'évoluer à son meilleur niveau en 2024. Le Serbe n'a toujours pas gagné de titre et à une semaine de Roland-Garros, c'est forcément très préoccupant. A Rome, il a été éliminé dès son deuxième match sans vraiment combattre alors qu'il venait pour enchaîner les matches. Mais son objectif est toujours clair : briller à Roland-Garros. C'est pour cela qu'il a pris une grande décision : disputer l'ATP 250 de Genève la semaine prochaine.

Organisé la semaine avant Roland-Garros, le tournoi de Genève ne s'attendait sûrement pas à accueillir un tel joueur dans son tableau cette année. Et pour cause, Novak Djokovic a accepté une invitation de dernière minute pour essayer d'avoir un peu de temps de jeu avant le deuxième Grand Chelem de l'année. Loin de ses standards depuis des mois, il veut mettre toutes les chances de son côté pour retrouver son meilleur niveau et en Suisse, il a peut-être trouvé la solution.

Djokovic en difficulté

Seulement 14ème à la Race à l'approche de Roland-Garros, Novak Djokovic a vécu un calvaire à Rome alors qu'il pensait pouvoir jouer des matches pour être prêt pour Roland-Garros. Le Serbe a été éliminé en demi-finales de l'Open d'Australie et depuis, il a du mal à se remettre dans le droit chemin. Séparé de son entraîneur désormais, il va tenter à 37 ans de revenir au premier plan mais pour ça, il a dû prendre un virage inattendu dans sa saison...

Tennis : Nadal a tout gâché, il dévoile tout ! https://t.co/cwLsyamHxa pic.twitter.com/cbFXheiKMN — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Retour en Suisse

Eliminé très tôt en Italie, Novak Djokovic va donc faire son retour à l'occasion de l'ATP 250 de Genève la semaine prochaine. Le Serbe va donc jouer pour la première fois depuis plus d'un an un tournoi de cette catégorie, un fait d'autant plus rare qu'il prévoit rarement de disputer ce genre de tournoi. C'est d'autant plus rare de le voir jouer un tournoi la semaine précédent un tournoi du Grand Chelem, lui qui préfère se préserver au maximum en général.

Djokovic-Murray en vue ?

Evidemment tête de série 1 malgré son inscription tardive à Genève, Novak Djokovic est exempté de premier tour mais au deuxième tour, il pourrait retrouver... Andy Murray, revenu récemment de sa terrible blessure survenue en mars dernier. Le numéro 1 mondial pourrait également retrouver des joueurs comme Casper Ruud, Taylor Fritz ou encore Ben Shelton, autres têtes d'affiche de ce tournoi suisse. La bonne préparation vers un nouveau titre Porte d'Auteuil ?