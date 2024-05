Roland-Garros : Thiem, Schwartzman... Les grandes stars des qualifications !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand démarrage de l'édition 2024 de Roland-Garros ce lundi ! Depuis 10h, les joueurs et joueuses se battent dans ce pré-tournoi qui accueille cette année beaucoup de représentants français. Mais il y aura quelques joueurs qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années et qui sont redescendus au classement à la suite de mauvais résultats. Pour certains, c'est même la dernière danse Porte d'Auteuil...

Si vous prévoyez de passer à Roland-Garros cette semaine, vous aurez normalement l'opportunité de venir admirer de grands noms du tennis mondial. En effet, si l'ambiance risque d'être au rendez-vous grâce au public pour les joueurs français sur le court, d'autres joueurs attireront l'œil grâce à leur réputation, leur palmarès et leur popularité. Le tirage au sort des qualifications a tiré son verdict : qui seront les 16 qualifiés ?

Thiem et Schwartzman pour le jubilé

Dominic Thiem et Diego Schwartzman ont tous les deux été dans le top 10 pendant un instant et ils ont connu une trajectoire difficile ces dernières années. L'Autrichien, vainqueur de l'US Open en 2020 et double finaliste à Roland-Garros, a annoncé sa fin de carrière en 2024 il y a peu de temps, quelques jours après l'Argentin, demi-finaliste de l'édition 2020 en battant... Thiem. Les deux spécialistes de terre battue ont marqué les esprits à Paris et ils joueront pour la dernière fois le tournoi cette semaine. Ce sont les deux plus grands noms présents en qualifications : Schwartzman affrontera Lukas Neumayer au premier tour et il est dans la partie de tableau de Cristian Garin, tête de série 1. Thiem, tête de série 11, a un tableau abordable en débutant face à l'Italien Agamenone. Les deux hommes pensaient pouvoir récupérer une wild-card...

Tennis : 39 Bleus en qualifs, Roland-Garros démarre ! https://t.co/eBBCk46p7Z pic.twitter.com/G1ndtg2dQc — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Un magnifique contingent

Outre Thiem et Schwartzman, d'autres joueurs en grande forme ces derniers temps tenteront de décrocher leur place pour le tableau final. On peut citer par exemple Thiago Monteiro, récent huitième-de-finaliste à Rome, le Chinois Juncheng Shang (19 ans), Dino Prizmic (18 ans), qui avait donné du fil à retordre à Djokovic à l'Open d'Australie, ou encore Albert Ramos-Vinolas. Chez les femmes, Sara Errani, finaliste en 2012 et tête de série 1, Tamara Zidansek, demi-finaliste il y a trois ans et la jeune pépite tchèque Brenda Fruhvirtova seront à surveiller.

Des Français à en pleuvoir

Pas moins de 40 Français défileront sur les courts de Roland-Garros cette semaine. Parmi les gros noms, on peut citer Quentin Halys, Benoît Paire, Grégoire Barrère, Gabriel Debru ou encore Enzo Couacaud. Autant de grandes chances de pouvoir espérer une qualification. Pour rappel, les qualifications dureront jusqu'à vendredi avec un démarrage à 10h chaque jour. La direction du tournoi attend une affluence record pour cette semaine...