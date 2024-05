Roland-Garros : Nadal-Zverev... Tout savoir sur le tirage au sort !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, l'organisation du tournoi proposait comme chaque année de suivre en direct le tirage au sort des tableaux de simple et l'édition 2024 est remplie de questions. Le tirage au sort a déjà permis de répondre à quelques-unes, à commencer par savoir le sort réservé à Rafael Nadal notamment. En effet, l'Espagnol vient peut-être pour la dernière fois à Paris dans le but de gagner le tournoi et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas eu de chance au tirage...

On connaît désormais le parcours de chacun des favoris pour Roland-Garros ! Ce jeudi, à l'Orangerie dans l'enceinte du stade Roland-Garros, le tirage au sort a livré tous ses enseignements. Dans quelques jours, les meilleurs joueurs du monde défileront sur les courts dans l'espoir d'être le dernier survivant. Alors pour tout savoir du tirage au sort, Le 10 Sport vous explique tout dans les détails !

Nadal-Zverev au premier tour !

Non, ce n'est pas une blague. Deux ans après leur terrible match qui avait fini par une grave blessure de l'Allemand, Rafael Nadal et Alexander Zverev se retrouveront bien au premier tour du tournoi. Le Majorquin, pas protégé, savait qu'il pouvait jouer n'importe qui au premier tour. Les deux hommes sont également placés dans la partie de tableau de Novak Djokovic, qui défiera le Français Pierre-Hugues Herbert au premier tour. A noter que Casper Ruud a été placé dans le quart de tableau du numéro 1 mondial.

Alcaraz et Sinner de retour ?

La partie basse a également du beau monde à accueillir : tout en bas, c'est Jannik Sinner qui démarrera son Roland-Garros par un premier tour contre Christopher Eubanks. A noter un incroyable duel Wawrinka-Murray également. Hubert Hurkacz pourrait se dresser sur sa route dans une partie de tableau où se trouvent des joueurs comme Nicolas Jarry, récent finaliste à Rome, Alejandro Tabilo, demi-finaliste de ce même tournoi, Grigor Dimitrov ou encore Cameron Norrie. Carlos Alcaraz, lui, débutera face à un qualifié avant de peut-être retrouver Sebastian Korda au troisième tour. Ben Shelton, Stéfanos Tsitsipas, Arthur Fils, Ugo Humbert et surtout Andrey Rublev seront également les noms à surveiller.

Un tableau déséquilibré ?

S'il y a toutefois de grands noms en bas de tableau, la partie haute met en scène beaucoup de joueurs que l'on attend peut-être un peu plus. Novak Djokovic pourrait par exemple retrouver Lorenzo Musetti dès le troisième tour. Francisco Cerundolo, Tommy Paul, Taylor Fritz seront également de la partie, eux qui ont marqué les esprits sur terre battue récemment. Alex de Minaur et Holger Rune ont également été placés dans la même partie que Zverev, Nadal et Medvedev.