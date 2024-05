Roland-Garros : Alcaraz de retour en forme, il dévoile le futur vainqueur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur à Indian Wells, Carlos Alcaraz a retrouvé le chemin de la victoire de belle manière et on pouvait s'attendre à le voir exceller sur terre battue. L'Espagnol a subi une blessure au bras et il n'a pu jouer qu'à Madrid. Pourtant il serait prêt à en découdre pour Roland-Garros et fait figure de favori tant son niveau de jeu peut être très élevé. En tout cas, il semble bien disposé pour pratiquer son meilleur tennis sur terre battue et son sacre à Paris se fait attendre...

Forfait pour le tournoi de Rome puisqu'il n'était pas remis de sa blessure au bras, Carlos Alcaraz arrive à Roland-Garros bien frais, certes, mais sans grands repères sur la surface en 2024. Son passage en Amérique du Sud avait déjà été un peu raté, il doit maintenant compter sur sa confiance et une montée en puissance au fil des tours. Une chose est sûre, le tirage au sort devrait nous en apprendre beaucoup ce jeudi. Très attendu l'année dernière, le numéro 3 mondial aura très envie de soulever le trophée cette fois-ci.

Alcaraz prêt pour le show ?

Même s'il a très peu joué récemment, Carlos Alcaraz est bien arrivé à Paris pour son premier entraînement sur le court Philippe-Chatrier. En 2023, il avait connu une terrible désillusion en demi-finales alors qu'il défiait Novak Djokovic, lorsqu'il avait été victime de crampes. Cette saison, il arrive avec de grandes ambitions puisqu'il souhaite battre les records de son bourreau de l'an dernier. « Oui, vous avez bien entendu. Je suis un homme ambitieux. Je sais qu'il est presque impossible de battre les records de Novak, mais je joue au tennis pour moi, pour le plaisir et je veux faire de grandes choses. Je veux faire partie de l'histoire du tennis » a-t-il récemment déclaré à la BBC .

Un grand terrien

En faisant une grande percée sur le circuit sur terre battue, Carlos Alcaraz a encore plus marqué les esprits sur dur puisque c'est à l'US Open qu'il a gagné son premier titre en Grand Chelem. L'Espagnol a pourtant passé beaucoup de temps sur l'ocre et il a affiché un niveau hors du commun à Madrid notamment. Il ne reste plus qu'à confirmer à Roland-Garros... « Je pense que sa meilleure surface en ce moment est le dur. Il s’est développé sur ces courts, mais il ne faut pas oublier qu’il est né sur la terre battue. Je pense qu’il gagnera Roland‐Garros au moins une fois, il a le jeu pour le faire » confie son coach Juan Carlos Ferrero.

Favori devant Djokovic ?

Alors que l'attention est mise sur Roland-Garros, il y a encore un grand nom qui n'a pas encore débarqué à Paris : Novak Djokovic. Le Serbe est allé faire un tour en Suisse pour disputer le tournoi de Genève et y a gagné son premier match non sans vraiment convaincre. C'est pour cette raison que le nom de Carlos Alcaraz est légèrement au-dessus même s'il faudra attendre son entrée en lice pour vraiment se faire une idée.