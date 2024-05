Roland-Garros : Alcaraz prêt à conquérir Paris ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz a retrouvé sa grande forme à l'occasion de la tournée américaine, où il a gagné Indian Wells. L'Espagnol pouvait alors aborder la terre battue avec beaucoup plus de confiance. Malheureusement il s'est blessé au bras avant de disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo et n'a disputé que Madrid comme préparation avant Roland-Garros. Avec son physique qui interroge encore, on ne sait pas s'il pourra vraiment jouer à 100% à Paris...

Le corps de Carlos Alcaraz va-t-il se décider à le laisser tranquille un jour ? L'Espagnol n'a pas connu la meilleure des préparations pour démarrer Roland-Garros mais il pourrait bien réussir à tirer son épingle du jeu s'il parvient à rester en forme. En tout cas, au vu du tennis qu'il est capable de produire à nouveau, il fait partie des tout premiers noms sur la liste des favoris. L'année dernière, le titre lui semblait promis avant qu'il craque en demi-finales...

Alcaraz guéri ?

Blessé à l'avant-bras droit pour frapper correctement ses coups droits, Carlos Alcaraz a été gêné ces dernières semaines. L'Espagnol n'a pu disputer que le tournoi de Madrid où il a senti à nouveau la douleur, l'obligeant à se retirer de Rome. Il devra donc réussir à répondre présent à Roland-Garros malgré les circonstances et ces derniers jours à l'entraînement, il semblait aller beaucoup mieux. Espérons que ce petit repos soit suffisant pour son entrée en lice dans quelques jours.

Le favori numéro 1 ?

Dans cette édition 2024 qui paraît plus ouverte que jamais, Carlos Alcaraz pourrait bien être celui qui se détache au rang de favori numéro 1 pour le titre. En effet l'Espagnol semble jouer le meilleur tennis et s'il reste en forme, il devrait réussir à frapper un grand coup. Sur terre battue, il impressionne et ce n'est pas pour rien s'il a atteint les demi-finales l'an dernier, malgré le triste résultat. Alors qu'il vient de fêter ses 21 ans, il pourrait bien ajouter un troisième titre du Grand Chelem à son palmarès.

Un tournoi de confirmation

Moins saignant en fin de saison 2023, Carlos Alcaraz semblait dépassé par ceux qui le précédaient au classement. L'Espagnol a relancé la machine en remportant le tournoi d'Indian Wells et il a besoin de confirmer qu'il est bien de retour à Roland-Garros. En attendant de voir quel tableau se dresse devant lui, il devrait arriver très vite à Paris dans l'espoir de soulever le trophée. Le joueur qui a gagné à Indian Wells doit refaire surface s'il veut envoyer un message fort à ses adversaires.