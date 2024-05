Roland-Garros : Le clan Nadal imagine un coup de tonnerre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à Paris ce lundi pour son premier entraînement en public sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal n’a pas encore confirmé sa présence sur l’édition 2024 de Roland-Garros qui débute la semaine prochaine. Aux yeux de son oncle, l’Espagnol sera bien là avec l’ambition de remporter un quinzième Grand Chelem dans la capitale. Une victoire qui pourrait d’ailleurs avoir de grosses conséquences selon lui.

Il n’a pas fallu attendre le début de Roland-Garros pour apercevoir Rafael Nadal sur le court Philippe-Chatrier. L’Espagnol s’est entraîné lundi devant environ 6000 personnes qui croisent les doigts afin de voir le chouchou de la Porte d’Auteuil présent pour le coup d’envoi du Grand Chelem parisien qu’il n’a plus disputé depuis 2022. Pour l’heure, rien n’est décidé alors que des doutes persistent sur son état physique. Nadal a déjà prévenu qu’il ne comptait pas venir pour faire de la figuration. « Je ne veux pas entrer sur le court en sachant que je n’ai aucune option , confiait-il récemment dans Stade 2. S’il y a une infime possibilité de gagner, je veux le tenter, je veux essayer. Mais s’il n'y a vraiment aucune chance, non, je préfère rester avec d’autres souvenirs ». Toni Nadal y croit.

C'est son dernier Roland-Garros, Nadal a gardé le secret https://t.co/I5GfC1mDyw pic.twitter.com/fCC9b7fxcV — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« S'il gagne, il voudra continuer »

« Il ne va pas ramper, il est toujours confiant grâce à sa mentalité et à sa façon d'être. Il ne va pas à Roland Garros pour perdre au deuxième tour, mais seulement s'il pense qu'il peut gagner le tournoi », prévient Toni Nadal, imaginant même un coup de tonnerre pour l’avenir de son neveu : « Son rêve serait de gagner Roland-Garros et de prendre sa retraite, mais je pense que s'il gagne, il voudra continuer. Il ne prend pas sa retraite ».

Un quinzième Roland-Garros, Toni Nadal y croit