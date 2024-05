Roland-Garros : Les matches du premier tour à ne pas rater

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, le tirage au sort du tableau de Roland-Garros a eu lieu et une fois n’est pas coutume, il y a de grandes oppositions dès le premier tour ! Pour cette édition, tout le monde se posait la question concernant le sort réservé à Rafael Nadal pour ce qui ressemble à sa dernière apparition à Roland-Garros. Le Majorquin est finalement tombé sur Alexander Zverev et ce sera bien sûr la très grosse affiche de ce début de quinzaine à Roland-Garros. Mais attention, le spectacle devrait être présent partout !

Comme à chaque tournoi du Grand Chelem, l’attention est portée sur le tirage au sort du tableau qui passionne tout le monde. C’est donc un véritable grand moment pour connaître les premiers indices sur la quinzaine à venir. Ainsi, il y a plusieurs grandes affiches du premier tour qui mettent l’eau à la bouche et il faudra être devant sa télévision pour ne pas en manquer une miette ! Voici les principaux duels qui font de l'œil !

Nadal/Zverev, la grande affiche

Dans cette édition 2024 de Roland-Garros qui paraît plus ouverte que jamais, un grand nom va déjà disparaître à l’issue du premier tour. En effet, jeudi, le tirage au sort a placé Rafael Nadal sur la route d’Alexander Zverev au premier tour, une énorme affiche mais aussi un coup dur. C’est sans aucun doute la plus belle affiche du tournoi, hommes et femmes confondus et on ne sait pas encore si le Majorquin acceptera la night session ou pas. Dans le genre choc mais dans un autre registre, la rencontre entre Andy Murray et Stan Wawrinka sera également à suivre.

Tennis : «C'est chaud», Roland-Garros réagit au choc Nadal-Zverev https://t.co/jlIQTSD8qB pic.twitter.com/6x5DBysFyT — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Moutet-Jarry, public en fusion ?

Il y a quelques mois, à Santiago lors de la tournée sud-américaine, Corentin Moutet avait défié Nicolas Jarry sur les terres du 16ème mondial dans une ambiance complètement folle avec un public venu en nombre soutenir leur joueur. Le Français avait finalement gagné non sans avoir reçu de nombreux sifflets et il veut en découdre à Roland-Garros. Après l’annonce du tirage au sort, Moutet a posté sur les réseaux sociaux un message pour inciter le public français à mettre le feu lors de son match. Cela promet donc une ambiance de folie, comme ce sera le cas pour Arthur Fils qui affronte sa bête noire Matteo Arnaldi ou encore Ugo Humbert qui retrouve encore Lorenzo Sonego sur son chemin.

Des favoris surpris d'entrée ?

Dans le tableau, il y a également plusieurs affiches qui font saliver et qui concernent les favoris. En effet, Casper Ruud devra défier le jeune espoir tchèque Jakub Mensik pour son entrée en lice. Ce dernier réalise de sacrés exploits sur le circuit depuis quelques mois et il pourrait causer du tort au double finaliste des deux dernières éditions. Stéfanos Tsitsipas, lui, devra se méfier de l’expérience de Marton Fucsovics, réputé pour être un adversaire dangereux et un gros test pour un joueur du calibre du Grec. Chez les femmes, on surveillera bien sûr la rencontre entre Alizé Cornet et Zheng Qinwen, numéro 7 mondiale, ou encore Elina Svitolina face à Karolina Pliskova.