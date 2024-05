Tennis : «C'est chaud», Roland-Garros réagit au choc Nadal-Zverev

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, le tirage au sort de l'édition 2024 de Roland-Garros a livré tous ses enseignements et le hasard a placé Rafael Nadal face à Alexander Zverev dès le premier tour. L'Allemand, définitivement un des favoris du tournoi surtout depuis qu'il a gagné Rome, est plus qu'un adversaire de taille pour le Majorquin, qui doit certainement regretter un peu ce tirage défavorable. Marie-José Pérec, la triple championne olympique, était l'invitée de cette petite cérémonie. L'ancienne athlète a réagi à cette grosse affiche, tout comme la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

C'était le grand moment de cette première semaine à Roland-Garros. Jeudi, le tirage au sort du tournoi, réalisé à l'Orangerie, a livré tous ses secrets. Tout le monde attendait de savoir où Rafael Nadal allait finir et c'est Alexander Zverev qui devra se défaire du Majorquin pour progresser dans le tournoi. C'est un gros choc même si on savait que l'homme aux 14 Roland-Garros pouvait tomber sur n'importe qui. Reste à savoir la décision du tournoi de faire jouer ou non cette rencontre en night session...

Une opposition incroyable

Rafael Nadal ne s'attendait sûrement pas à devoir sortir son meilleur tennis pour le premier tour de Roland-Garros. Mais l'Espagnol n'a pas le choix : au vu de la forme d'Alexander Zverev en ce moment, il faudra réussir un bel exploit. Si c'est une affiche extraordinaire, c'est aussi un coup dur pour le tournoi, qui perdra une tête d'affiche dès le premier tour. « On savait que ça pouvait arriver. Un Nadal-Zverev pour attaquer, c'est chaud, c'est costaud. Ça va être évidemment extrêmement intéressant. Je pense que des deux côtés, il y aura des sentiments un peu mêlés » a réagi Amélie Mauresmo.

Mission impossible

Dans sa carrière, Rafael Nadal a prouvé maintes et maintes fois qu'il savait comment se sublimer dans les grands rendez-vous. Le Majorquin semble arriver au bout du chemin et il paraît complètement fou de le voir s'imposer face à l'Allemand. « C'est le sport, c'est Rafa, tout est possible. Sascha est en très grande forme donc ce sera compliqué. J'ai juste envie d'être spectatrice de ce match et de profiter de ce qui va se passer. En voyant le tirage, j'imagine que Rafa ne va pas être ravi. Maintenant, c'est un guerrier, un compétiteur hors normes. Il savait que c'était une possibilité. Au meilleur des cinq manches, il connait la musique mieux que personne. On va voir » rajoute la directrice du tournoi.

Un immense choc inattendu

Rafael Nadal n'avait qu'une petite chance de tomber sur une grosse tête de série pour son entrée dans le tournoi. Le Majorquin n'a maintenant plus le choix : s'il veut soulever le trophée pour une quinzième fois, il devra éliminer Alexander Zverev au premier tour de l'édition 2024. Si certains de son clan semblaient vouloir se montrer positifs en évoquant une certaine chance au tirage au sort, cette fois-ci, il n'aura pas le temps de monter en puissance... Ce sera en tout cas la grosse affiche de ce début de tournoi.