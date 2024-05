Tennis : Wawrinka annonce la couleur pour Nadal à Roland-Garros

Alexis Brunet

Alors qu'il a fait tout son possible pour participer à Roland-Garros, Rafael Nadal n'a pas été gâté pour son entrée en lice. L'Espagnol sera confronté à Alexander Zverev au premier tour, qui est particulièrement en forme et actuellement quatrième mondial. Mais si le Majorquin est en forme, alors il peut faire trembler n'importe qui, c'est en tout cas l'avis de Stanislas Wawrinka.

Rafael Nadal a déjà atteint l'un des objectifs de sa saison. En effet, alors que cela était loin d'être évident, en raison d'un corps meurtri par les blessures, l'Espagnol a réussi à être assez en forme pour disputer Roland-Garros. Le Taureau de Manacor souhaitait à tout prix disputer le majeur parisien, car il est très intimement lié avec ce dernier et il l'a notamment remporté à quatorze reprises.

Nadal affrontera Zverez au premier tour

Malheureusement, la belle histoire de Rafael Nadal à Roland-Garros pourrait se terminer plus vite que prévu. En effet, le Majorquin a hérité d'un gros morceau pour son entrée en lice, puisqu'il devra se défaire d'Alexander Zverev s'il veut rejoindre le deuxième tour. Cela ne sera pas une mince affaire puisque l'Allemand est tout simplement le quatrième joueur mondial et il vient de remporter le tournoi de Rome. Il arrive donc en pleine forme et sûr de ses forces, alors que cela est moins évident pour Nadal.

Roland-Garros : Énorme défi pour Nadal, Djokovic jubile https://t.co/ugWOHdkfaA pic.twitter.com/iMV3SmtIjE — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Wawrinka croit en Nadal