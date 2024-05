Roland-Garros : «Je l’ai foutu dans la m***e», elle se lâche sur Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le tirage au sort du tournoi de Roland-Garros n'a pas été clément avec Rafael Nadal. Le hasard lui a réservé un choc dès le premier tour face à Alexander Zverev, tout juste vainqueur du Masters 1000 de Rome. Responsable de cet affrontement, José-Marie Pérec s'en voulait devant les journalistes ce jeudi après-midi.

Rafael Nadal n'aura aucun tour de chauffe. Pour ce qui pourrait être son dernier Roland-Garros, le joueur espagnol a rendez-vous avec Alexander Zverev dès le premier tour. Marie-José Pérec, qui a tiré le nom du joueur allemand, n'a pas caché sa déception après le tirage au sort organisé à la Porte d'Auteuil.

Pérec s'en veut après le tirage au sort

« Ma petite main aurait pu être plus gentille avec Nadal, non ? J’en veux un peu à ma main. Quand j’ai entendu le « wouah » dans la salle, je me suis dit « oh merde ». On avait envie de le voir démarrer autrement, doucement pour aller loin, mais là, d’un coup, il va falloir qu’il aille chercher quelque chose de très fort pour démarrer. Il est hors normes mais on aurait pu lui faire un petit cadeau au début. Je voudrais qu’on recommence (le tirage au sort) et qu’on vire toutes les grosses têtes (de série), et faire quelque chose pour lui. Si je vais le supporter ? Bien sûr ! Maintenant que je l’ai foutu dans la merde, il faut bien que je vienne le supporter » a confié la triple championne olympique d'athlétisme.

« Pour moi, c’est Dieu »