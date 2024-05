Tennis : Avec Nadal, Federer lâche une confidence

Jean de Teyssière

Rafael Nadal est en train de vivre sa dernière année en tant que joueur de tennis professionnel. Miné par les blessures depuis un an et demi, le Majorquin espère pouvoir bien figurer à Roland-Garros. Deux ans plus tôt, Roger Federer avait pris sa retraite et espère qu'aujourd'hui, les gens se souviendront plus de lui comme personne que comme joueur.

En ce début de semaine, les qualifications ont commencé à Roland-Garros et Rafael Nadal est déjà présent Porte d'Auteuil. Sur le court Philippe Chatrier, il a pu constater son énorme popularité lors de ses entraînements publics qui ont attiré de nombreuses personnes.

Nadal veut qu'on se souvienne de lui en tant que personnalité

La semaine dernière, Rafael Nadal évoquait sa retraite à venir : « En fin de compte, ce qui me rendra fier et heureux, c’est quand je quitterai ce monde, si les directeurs de tournois, les personnes qui travaillent dans les tournois, le personnel, l’ATP, disent de la personne que j’étais sur le circuit, ou de ce que je suis en tant que personne plus qu’en tant que joueur de tennis. Parce qu’en tant que joueur de tennis, à la fin, nous avons les titres, nous avons les succès et c’est comme ça. »

Retraite de Nadal : L’annonce qui relance tout avant Roland-Garros https://t.co/a8I1f8tPWh pic.twitter.com/8VDUeH7lUP — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«Si l’on se souvient de moi davantage en tant que personnalité qu’en tant que joueur, ce serait formidable»