Roland-Garros : L'année ou jamais pour Medvedev ?

En remportant le Masters 1000 de Rome l'année dernière, Daniil Medvedev a prouvé qu'il pouvait bien s'exprimer sur la terre battue, une surface qu'il continue de détester. Le Russe était arrivé avec de la confiance avant de s'incliner au premier tour, une désillusion qu'il ne voudra pas connaître à nouveau. Cette année, il a un peu moins marqué les esprits ces dernières semaines mais il pourrait réussir un sacré coup en profitant de la méforme de ceux qui le précèdent au classement.

L'édition 2024 de Roland-Garros semble être la plus ouverte depuis plus de 20 ans. Le Grand Chelem parisien a souvent livré un scénario largement prévisible ces derniers temps mais à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer avec certitude le nom du gagnant. C'est pour cette raison que certains pourraient en profiter pour monter en puissance au fil des tours, à commencer par Daniil Medvedev. Ces derniers mois, il a ajouté un nouvel élément dans son entourage pour l'aider : Gilles Simon.

Un bon terrien ?

Daniil Medvedev n'a jamais apprécié la terre battue et ce n'est un secret pour personne. Même en 2024, le Russe continue parfois à se plaindre mais il est capable de jouer quelque chose lors de cette partie de la saison. Il faudra se méfier de lui à Roland-Garros car sur le format Grand Chelem, il sera évidemment difficile à battre. « Tout le monde sait que la terre n'est pas sa surface naturelle, mais il a un niveau assez haut pour être dur à battre même sur terre. C'est pour ça qu'il a gagné à Rome et qu'il a battu Tsitsipas et Rune qui sont de meilleurs terriens que lui. S'il est en forme, il peut les battre » a récemment déclaré Gilles Simon dans un entretien pour Eurosport .

Roland-Garros : Alcaraz prêt à conquérir Paris ? https://t.co/rpPHigyPWT pic.twitter.com/m3UxgviGOk — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Une occasion à prendre

Numéro 5 mondial à la suite du titre d'Alexander Zverev à Rome, Daniil Medvedev a perdu un petit avantage au classement : il ne fera pas partie des quatre premières têtes de série à Roland-Garros. Il sera donc un peu moins protégé et pourrait tomber en quarts de finale face à Novak Djokovic par exemple. Mais quand on voit l'état de forme du Serbe en ce moment, et celui d'Alcaraz et Sinner, on se dit que le Russe a peut-être une place à prendre.

Un showman en action

Réputé également pour être un personnage unique sur le circuit ATP, Daniil Medvedev n'hésite pas à s'en prendre à son équipe pendant les matches quand il est frustré. Sur terre battue, forcément, cela arrive plus souvent. Le numéro 5 mondial avait d'ailleurs recueilli quelques sifflets lors de son dernier passage à Paris en novembre dernier et il sait qu'il va devoir affronter le public encore une fois. Pester est pour lui une manière de faire ressortir sa frustration.