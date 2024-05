Vente ASSE : Le nouveau boss des Verts est envoyé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Les négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures toucheraient à leur fin. Selon la presse régionale, la cession du club pourrait être officialisé au plus tard après le barrage face à Metz le 2 juin. La gestion sportive devrait être confiée à Ivan Gazidis, l'un des meilleurs à son poste selon Jean-Michel Aulas.

Les prochains propriétaires de l'ASSE ont dû être devant leur écran ce vendredi soir pour observer la victoire des Verts en play-offs de Ligue 2 et se rendre compte de la ferveur populaire. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre en place un projet solide. Seule une montée en Ligue 1 manque à l'appel, mais celle-ci pourrait devenir réalité en cas de victoire face au FC Metz lors des barrages.

Gazidis sera l'homme fort du projet

Selon L e Progrès , l'ASSE ne devrait pas attendre le résultat de ce match pour annoncer l'arrivée aux manettes du groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Fondé par le milliardaire Larry Tanenbaum, il devrait prendre la succession de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Dans les faits, le véritable patron devrait être Ivan Gazidis, qui s'est crée une réputation solide au gré de ses passages à Arsenal au Milan AC. Pour Jean-Michel Aulas, ce responsable a les épaules pour diriger un cador européen comme le PSG.

« Je le verrais plus arriver au Paris-SG »