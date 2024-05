Vente ASSE : «C'est un miracle», Riolo se lâche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ASSE va enfin changer de dimension. Les Verts ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures pour la vente du club, avec notamment l'implication d'Ivan Gazidis, l'ancien dirigeant d'Arsenal et de l'AC Milan. Pour Daniel Riolo, c'est un véritable miracle.

Vente ASSE : Une date est enfin annoncée ! https://t.co/wJ5ckEgRur pic.twitter.com/RPLGcrj43x — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

«Il n'y en avait plus»

« Dans la situation de l'ASSE aujourd'hui, des projets, il n'y en avait pas, du développement, il n'y en avait pas, des idées, il n'y en avait plus. Les présidents, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot, avant d'en rajouter une couche.

«C'est tellement un miracle»