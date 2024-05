Vente ASSE : «Une très grosse pointure» arrive à Saint-Etienne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE devrait changer de propriétaire dans les prochains jours. Homme d'affaires canadien connu et reconnu dans le monde des affaires et du sport, Larry Tanenbaum devrait être l'homme fort de ce projet, aux côtés d'Ivan Gazidis, qui s'est crée une solide réputation grâce à ses passages à Arsenal et au Milan AC.

Le feuilleton arrive au bout. Après des années de rebondissements en tous genres, l'ASSE va changer enfin de propriétaire. Le groupe Kilmer Sports Ventures est entré en négociations exclusives avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Selon les informations de Bernard Lions, le deal a de grandes chances d'aboutir, malgré la défaite du club sur la pelouse de Quevilly vendredi dernier (1-2). Sur le plateau de L'Equipe du Soir, il a évoqué le profil des repreneurs, à commencer par Larry Tanenbaum. Un homme reconnu dans le monde du sport, notamment en Amérique du Nord.

Un milliardaire arrive à Saint-Etienne

« Larry Tanenbaum ? C'est un milliardaire, il gère pratiquement tous les clubs omnisport à Toronto. C'est un monsieur qui a fait fortune, c'est un vrai milliardaire. Ce n'est pas un "Kachkar". Quand on dit Canada, on pense à John Kachkar. Ce n'est pas du tout un Kachkar. C'est un homme très sérieux, qui est très connu, très respecté dans le monde du sport. Il a créé une espèce de division dans sa holding qui s'appelle Kilmer Sports Ventures où il a mis M. Gazidis à la tête » a confié le journaliste de L'Equipe.

« Ce sont des gens extrêmement compétents »