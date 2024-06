Vente OM : McCourt a menti, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage à Marseille il y a quelques semaines, Frank McCourt en avait profité pour répondre aux rumeurs sur son avenir. Le propriétaire américain a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de quitter l'OM. Ces propos n'ont pas convaincu Thibaud Vézirian. Le journaliste affirme ce dossier est toujours d'actualité, et les premiers mouvements sur le mercato le prouveraient.

« L 'OM n'est pas à vendre. La question de la vente de l'OM devient absurde. J'y réponds depuis huit ans ». En mai dernier, Frank McCourt prenait, une nouvelle fois, la parole pour démentir les rumeurs autour de la vente de l'OM. Le propriétaire du club marseillais espérait faire barrage aux nombreuses fake-news qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est raté. Sur Twitch , Thibaud Vézirian, par exemple, estime que les propos de McCourt sont mensongers. Il justifie cette affirmation par les mouvements observés sur le mercato.

Le mercato, un indice de taille dans le dossier Vente OM ?

« Avec ses ventes comme Vitinha, Ndiaye, voire Mbemba, l’OM s’en sort très bien. La seule volonté, c’est de faire rentrer de l’argent au 30 juin ? Pas sûr. Ils font Brassier à 10M€, Koné à 12M€. Comment fait l’OM pour attirer autant de joueurs avec des millions alors qu’ils étaient incapables de sortir 2M€ l’hiver dernier. Il faut nous expliquer qui finance tout ça » a confié le journaliste sur Twitch.

Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Vézirian campe sur ses positions