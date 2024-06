OM : Nouveau coup signé De Zerbi, la presse italienne confirme !

Axel Cornic

Alors qu’on attend toujours l’annonce de sa signature, Roberto De Zerbi semble déjà travailler en coulisses pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille et aurait notamment insisté pour l’arrivée d’Ismaël Koné. Mais c’est loin d’être fini, puisque le technicien italien de 45 ans aurait un nouvel objectif en Serie A.

Ça se bouscule autour de l’OM ! Alors que Pau Lopez pourrait faire ses valises pour rejoindre Como, à Marseille on attend deux recrues avec Lilian Brassier et Ismaël Koné. Et à l’étranger on parle déjà d’autres pistes activées par Roberto De Zerbi, le nouvel entraineur marseillais.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

De Zerbi dessine son OM

C’est une belle occasion qui aurait attiré l’attention de l’Italien, avec un joueur qui sera libre dans seulement quelques jours. TMW nous a en effet récemment appris que De Zerbi souhaiterait convaincre Gaetano Castrovilli de le rejoindre à l’OM la saison prochaine, afin de relancer une carrière à l’arrêt à cause de graves blessures.

Castrovilli à 0€ ?