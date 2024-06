Mercato : De Zerbi dit oui pour trois transferts à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato de l’OM peut vraiment démarrer après l’arrivée de Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne. L’Italien va s’engager pour les trois prochaines années avec le club phocéen et a déjà un œil sur le recrutement de Pablo Longoria. Trois dossiers auraient déjà été validés par le technicien de 45 ans et son staff.

Lundi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé sur son site avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, qui a posé ses valises dans la cité phocéenne ce mercredi. L’Italien n’a pas traîné avant de se mettre au travail, avec plusieurs réunions organisées en compagnie de la direction phocéenne, pour discuter notamment du mercato. Trois renforts auraient d’ores et déjà été validés par De Zerbi et son staff.

Ismaël Koné et Lilian Brassier attendus à l’OM

Selon La Provence , trois dossiers sont particulièrement avancés. Ismaël Koné et Lilian Brassier vont prochainement s’engager avec l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un transfert pour le milieu canadien de Watford qui va débarquer pour 12,5M€ avec un contrat de cinq saisons à la clé, et d’un prêt avec obligation d’achat de 11M€. Roberto De Zerbi et son staff, optimistes concernant le mercato de l’OM, ont donné leur feu vert pour leur recrutement.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Belloumi devrait suivre

Il en est de même pour Bachir Belloumi, autre dossier bien avancé à l’OM. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Roberto De Zerbi a validé le profil du milieu de terrain algérien du SC Farense, tout comme l’ensemble du staff marseillais. Les discussions vont s’intensifier pour son transfert estimé à 4M€.