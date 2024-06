OM : De Zerbi inarrêtable, la presse italienne annonce un nouveau transfert !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée à Marseille de Roberto De Zerbi, qui n’a toutefois pas encore signé officiellement, l’OM se retrouve au centre des toutes les spéculations de mercato. Ainsi, alors que Pau Lopez pourrait s’en aller pour rejoindre la Serie A, c’est un autre joueur qui pourrait quitter l’Italie pour oser ses valises dans le sud de la France.

Ça ne s’arrête plus. Ces dernières heures plusieurs arrivées ont été confirmées à l’OM, avec Lilian Brassier et Ismaël Koné qui devraient bientôt débarquer, mais également Pau Lopez qui pourrait quitter le club. Et de l’autre côté des Alpes, on annonce déjà un nouveau coup !

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

De Zerbi veut Castrovilli

D’après les informations de TMW , Roberto De Zerbi aimerait attirer Gaetano Castrovilli à l’OM, au cours de ce mercato estival. Joueur important de la Fiorentina, il a connu plusieurs problèmes sérieux au genou et la saison dernière il n’a que très peu joué sous les ordres de Vincenzo Italiano.

Il sera libre dans quelques jours

L’avantage de cette piste, est que Castrovilli sera libre dans seulement quelques jours ! Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et les dirigeants de la Fiorentina n’ont pas souhaité le prolonger. Aucune offre ne serait pour le moment arrivée, mais l’OM devrait bientôt dégainer.