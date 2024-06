Mercato - OM : Accord bientôt trouvé pour ce départ ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez pourrait quitter l’OM et faire son retour en Serie A. Le club marseillais n’est pas fermé à un départ du gardien âgé de 29 ans, qui est annoncé dans le viseur de Côme. Des discussions seraient en cours entre toutes les parties afin de parvenir à un accord.

Au moment d’évoquer son avenir en mai dernier, Pau Lopez ne s’était pas trop fait d'illusions. Après une saison décevante et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, l’Espagnol savait qu’il n’était pas assuré d’être encore à Marseille pour la prochaine, même si lui se verrait bien rester.

«Il faut attendre ce que le club va décider»

« Je vais parler avec le président et mon agent, j’attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu’on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu’il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider », avait déclaré Pau Lopez. Et il semblerait que l’OM ait pris sa décision à propos de son gardien.

Côme ne lâche pas Lopez