Vente OM : Mercato de folie annoncé, la mèche est vendue pour l‘Arabie Saoudite ?

L'OM débute fort son mercato. En l'espace de quelques jours, le club marseillais aurait bouclé deux transferts pour un total de 12M€. Des sommes qui interpellent Thibaud Vézirian et qui le confortent dans son idée. Selon le journaliste, Frank McCourt aurait passé la main à des investisseurs saoudiens, dont les moyens seraient énormes.

Le recrutement marseillais s'est accéléré. Après l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM serait sur le point d'officialiser, coup sur coup, l'arrivée de Lilian Brassier, mais aussi celle d'Ismaël Koné. D'autres transferts devraient suivre puisqu'ils seraient nombreux à vouloir évoluer sous les ordres du technicien italien. Lors d'un live T witch , le journaliste Thibaud Vézirian s'est interrogé sur les capacités de l'OM.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Vézirian se doute de quelque chose

« Avec ses ventes comme Vitinha, Ndiaye, voire Mbemba, l’OM s’en sort très bien. La seule volonté, c’est de faire rentrer de l’argent au 30 juin ? Pas sûr. Ils font Brassier à 10M€, Koné à 12M€. Comment fait l’OM pour attirer autant de joueurs avec des millions alors qu’ils étaient incapables de sortir 2M€ l’hiver dernier. Il faut nous expliquer qui finance tout ça » a confié Vézirian. Selon lui, cela montre que l'OM est passé dans une autre catégorie. Pour lui, cela est forcément dû à l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment saoudiens.

« Il faut arrêter de se moquer du monde »