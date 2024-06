Vente OM : De Zerbi, transferts... L'ultime indice est tombé, l'Arabie Saoudite arrive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les choses bougent à l'OM avec la signature de Roberto De Zerbi est les nombreux transferts qui se profilent, la vente du club semble avoir été mis de côté. Et pourtant, selon Thibaud Vézirian, c'est tout l'inverse. En effet, les mouvements actuels au sein du club phocéen sont la preuve que l'OM a changé de dimension en coulisses et que l'Arabie Saoudite arrive.

Depuis quelques jours, ça bouger beaucoup en interne à l'OM. Entre l'arrivée de Roberto De Zerbi ainsi que les nombreux transferts annoncés, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, le club phocéen est au cœur de l'actualité. Des changements qui semblent lancer un nouveau projet sous l'impulsion de Pablo Longoria. Et pourtant, d'après Thibaud Vézirian, ce ne sont que des indices supplémentaires de la vente de l'OM.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Vézirian croit toujours en la vente de l'OM

« D’habitude, ce sont les journalistes qui annoncent les accords de principe avant les officialisations par les clubs. Mais cet accord de principe de l’OM il existe déjà depuis dix jours, puisqu’on nous a dit qu’il travaillait sur le mercato etc. Je ne comprends pas cette communication. Faut-il calmer les supporters ? Faut-il rassurer les investisseurs potentiels, les diffuseurs et que Labrune leur a dit : "allez, il faut annoncer un coach, car le PSG n’a plus de star, aidez-moi à vendre la Ligue 1" ? Qu’on m’explique pourquoi l’OM communique », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant d'en rajouter une couche, toujours persuadé que la vente de l'OM prend forme.

«Une officialisation annoncée par beaucoup»