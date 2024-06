OM : Voilà la première révolution signée De Zerbi ! 

Alexis Brunet

Après plusieurs semaines de négociations, l’OM tient son nouvel entraîneur. Si initialement c’était Sérgio Conceiçao qui était le grand favori pour poser ses valises à Marseille, c’est finalement Roberto De Zerbi qui va prendre en main le club phocéen. L’entraîneur italien doit d’ailleurs débarquer dans le sud de la France ce mercredi et un premier gros changement l’attend.

Après le marasme de la saison dernière, l’OM souhaite repartir du bon pied. Pour y arriver, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a un accord avec Marseille, alors qu’il était courtisé par plusieurs grands clubs européens comme Manchester United ou bien le Bayern Munich.

De Zerbi arrive à Marseille

D’après les informations du journal L’Équipe , Roberto De Zerbi va commencer son travail à l’OM ce mercredi. L’Italien est attendu à Marseille dans les prochaines heures, pour une grande réunion avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. L’ancien coach de Brighton débarquera également avec une grande partie de son staff technique.

OM : Un indice est lâché pour les prochains transferts à Marseille https://t.co/wbYAozinbH pic.twitter.com/lo7BB9a9lN — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

De Zerbi veut créer une cellule de performance