Mercato - OM : Un crack étranger pour lancer le projet De Zerbi ?

Après les échecs Paulo Fonseca et Sérgio Conceição, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son nouvel entraîneur avec Roberto De Zerbi. Le club phocéen a en effet annoncé un accord de principe avec le technicien italien et peut désormais se concentrer sur le mercato, avec une toute nouvelle piste qui prend de l’ampleur depuis quelques heures.

C’est un OM à l’accent italien que l’on pourrait voir la saison prochaine. Après Sassuolo, le Shakhtar Donetsk et Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de poser ses valises à Marseille et devrait vraisemblablement guider le projet pour les trois prochaines années. Il sera entouré par plusieurs proches dont Giovanni Rossi, qui connaît également très bien Pablo Longoria.

Colpani, la nouvelle piste de l’OM

Côté joueurs, on devrait également voir plusieurs Italiens débarquer et cela pourrait être le cas d’Andrea Colpani. Révélation de la saison de Serie A, le milieu offensif de 25 ans se serait vu accorder un bon de sortie par Monza, selon les dernières indiscrétions de Il Corriere dello Sport . Il faudra toutefois pas moins de 20M€ à l’OM pour recruter l’un des joueurs les plus suivis du moment de l’autre côté des Alpes.

La Fiorentina de Palladino prête à tout ?

Plusieurs autres clubs seraient sur ses traces, en Serie A comme dans d’autres grands championnats européens. C’est notamment le cas de la Fiorentina, où il pourrait retrouver son entraîneur Raffaele Palladino, qui l’a lancé dans le grand bain cette saison et qui pousserait pour l’avoir à nouveau sous ses ordres la saison prochaine.