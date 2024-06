Mercato - OM : Ça brûle pour ce transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté pour 17M€ il y a un an, Iliman Ndiaye devrait vite partir à l'étranger cet été. Le Sénégalais de 24 ans est une piste sérieuse d'Everton depuis le précédent mercato estival déjà et visiblement un accord aurait déjà été trouvé entre le club anglais et lui. D'après les dernières informations, l'avant-centre devrait faire ses valises assez rapidement.

Passé par le centre de formation dans sa jeunesse, Iliman Ndiaye n'aura pas réussi à convaincre les dirigeants de l'OM en un an. L'international sénégalais était pourtant considéré comme une grande promesse du mercato mais il n'a jamais vraiment pu s'imposer. Un départ à Everton semble plus qu'imminent.

Accord presque conclu

Après cette saison à l'OM, Iliman Ndiaye devrait retrouver l'Angleterre pour tenter de se relancer après avoir fait ses preuves à Sheffield United. D'après les informations de Fabrizio Romano, le natif de Rouen aurait déjà accepté de rejoindre Everton, mais il reste encore quelques détails à clarifier avant une officialisation.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Everton en pince pour Ndiaye