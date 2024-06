Mercato - OM : Un club anglais revient à la charge, il va céder ?

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Iliman Ndiaye, l’amour n’aura duré qu’un an. Déterminé à réussir là où il avait notamment fait ses classes au moment de sa formation, l’international sénégalais n’a pas fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille et semble être sur le point de rejoindre Everton après avoir recalé les Toffees il y a un an de cela pour l’OM.

Passé par le centre de formation de l’OM, Iliman Ndiaye (24 ans) avait à cœur de connaître l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’équipe première. Toutefois, le natif de Rouen n’a pas été en mesure de s’imposer et de convaincre les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Afin d’inverser la tendance, l’international sénégalais aurait tenté le tout pour le tout.

Iliman Ndiaye voulait avoir une nouvelle chance à l’OM

Le journaliste Florent Germain de RMC Sport posait récemment les bases de la réflexion d’Iliman Ndiaye au sujet de son avenir qu’il perçoit toujours au sein de la cité phocéenne. « Il a parlé avec les dirigeants de l'OM et il est convaincu qu'il faut encore lui laisser sa chance. C'est aussi l'avis des dirigeants, qui estiment que dans un contexte d'une équipe qui peut mieux tourner, avec plus de confiance et une situation moins chaotique, il pourrait avoir un bon niveau ».

Ndiaye avait dit non l’été dernier, il retourne sa veste pour Everton ?