Deschamps a écarté Benzema à cause de Zidane ?

Didier Deschamps avait réintégré Karim Benzema pour l’Euro 2021, plus de cinq ans et demi après sa dernière apparition en équipe de France. Un an et demi plus tard, le Ballon d’or 2022 l’a quitté à nouveau et définitivement. Une blessure a poussé Didier Deschamps à ne finalement pas l’inclure dans l’aventure du Mondial au Qatar à cause d’un problème similaire remontant à 2002 avec Zinedine Zidane.

Le samedi 19 novembre 2022, Karim Benzema contractait une blessure au quadriceps la cuisse gauche pendant l’entraînement de l’équipe de France. Quelques heures plus tard seulement, le Ballon d’or 2022 quittait le Qatar et le groupe France alors que les Bleus allaient faire leur entrée en lice face à l’Australie le 22 novembre et donc sans Benzema.

«J’ai le sentiment que Didier s’est souvenu de la jurisprudence Zidane en 2002»

Il y a eu beaucoup de bruit dans la presse et médias autour des raisons de son départ et du timing de tout cet épisode. Près de deux ans après, Franck Le Gall s’est confié sur ce feuilleton qui a fait revivre un mauvais souvenir à Didier Deschamps, datant de la Coupe du monde 2002 avec un certain Zinedine Zidane. « Quand il est arrivé, médicalement, Karim était apte. Cinq jours après, il s’est fait une lésion musculaire sur un épisode banal… J’ai le sentiment que Didier s’est souvenu de la jurisprudence Zidane en 2002 : un joueur star blessé qui devient un fil rouge pour le reste de la compétition. À l’époque, on l’avait gardé parce que c’était « Zizou », mais sa blessure avait empoisonné la vie du groupe. Tous les joueurs vous le disaient, c’était invivable pour eux ».

«Didier a tranché en considérant que ce n’était pas compatible avec la vie de groupe»

Le médecin de l’équipe de France a poursuivi son propos au Journal Du Dimanche . Dans les colonnes de l’hebdomadaire, Franck Le Gall a fait le lien direct entre la blessure de Karim Benzema et celle de Zinedine Zidane 20 ans plus tôt. « Pour Karim, il y a eu cette blessure avec un retour au jeu qu’on avait daté et qui nous emmenait à un moment donné. Didier a tranché en considérant que ce n’était pas compatible avec la vie de groupe et les questionnements au quotidien : « Comment va Karim aujourd’hui ? ». Le feuilleton aurait pu influer sur les performances de l’équipe ».

