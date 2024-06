Ronaldo, Messi : Mbappé à jamais dans l’histoire avec Deschamps ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est parti pour devenir le premier capitaine de l’histoire de l’équipe de France à remporter un trophée dès lors de sa première compétition disputée après l’obtention du brassard. Didier Deschamps l’a réalisé dès qu’il a participé à l’intégralité d’une compétition lorsque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dû se montrer bien plus patients.

Kylian Mbappé (25 ans) est déjà un grand nom du football français. Et pour cause, le capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023 dispose déjà d’une Coupe du monde et d’une Ligue des nations à son palmarès et a inscrit en finale du dernier Mondial perdu par les Bleus, il faut également ajouter son but en Russie en finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie (4-2). Lors de ses récentes interview pour CNN notamment, Kylian Mbappé n’a pas caché son souhait de remporter l’Euro, lui qui va vivre sa première compétition majeure en portant le brassard ce capitaine à son bras comme d’autres avant lui et entre autres son sélectionneur Didier Deschamps.

Mbappé : «C’est vrai qu’il a eu la chance de tout gagner, il ne lui reste que l’Euro comme entraîneur»

Pour Téléfoot , Kylian Mbappé a confié être plus que prédisposé à aller chercher cet Euro pour lui, mais également pour Didier Deschamps qu’il « respecte beaucoup ». « C’est vrai qu’il a eu la chance de tout gagner, il ne lui reste que l’Euro comme entraîneur. C’est sûr que c’est important pour lui aussi. Moi, en tant que joueur, il ne me reste plus que l’Euro. Mais il faut déjà penser au premier match (Autriche, le 17 juin à 21 heures ), parce que le premier match est très important ».

Deschamps a remporté sa première compétition jouée en intégralité avec la France

D’ailleurs, Didier Deschamps n’aura pas attendu longtemps pour remporter son premier titre en tant que capitaine. Arborant le brassard à l’Euro 1996, Deschamps a accompagné l’équipe de France jusqu’au quart de finale remporté face aux Pays-Bas (0-0 puis 5-4 aux tirs au but), mais n’a pas pris part à la demi-finale en raison d’une blessure, que les Bleus ont perdu. Cependant, deux ans plus tard, le 12 juillet 1998, Didier Deschamps a soulevé la Coupe du monde en allant cette fois-ci au bout de la compétition. Il n’aura fallu qu’une épreuve jouée à 100% pour que Deschamps célèbre son premier trophée avec l’équipe de France, au contraire des plus grands joueurs de l’histoire comme Cristiano Ronaldo par exemple.

Cristiano Ronaldo : L’idole de Mbappé a pris son mal en patience

Couronné Ballon d’or en 2008 notamment grâce à sa Ligue des champions remportée avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a directement eu plus de responsabilités avec le Portugal après coup, devenant ainsi son capitaine à l’âge de 23 ans. Kylian Mbappé a lui hérité du brassard à 24 ans, et a donc marché sur les traces de son idole. Néanmoins, Cristiano Ronaldo a dû se montrer patient et plus précisément pendant huit ans avant de célébrer son premier trophée à l’Euro 2016 avec la Seleçao .

Lionel Messi : 10 ans de disette et un crève-coeur au Brésil

Malgré tout ce qu’il représente aujourd’hui pour les Argentins, Lionel Messi n’a pas toujours fait l’unanimité. Les Ballons d’or 2009 et 2010 n’avaient pas incité la Fédération argentine de football et les différents staffs techniques de l’époque d’accorder le statut de capitaine à l’octuple Ballon d’or. En effet, Messi n’a pu mettre son brassard qu’à compter de 2011 sous décision du sélectionneur Alejandro Sabella. Pour Lionel Messi, il y a eu des grosses désillusions à commencer par la Coupe du monde au Brésil en 2014 puis différents revers en Copa America qui l’avaient poussé à prendre sa retraite internationale en 2016. Finalement, Messi est revenu et a remporté la Copa America en 2021 puis la Coupe du monde en 2022.

Neymar, le capitaine qui n’a rien gagné

Neymar était considéré comme le successeur de Pelé dans le football brésilien. Cependant, outre les Jeux Olympiques de Rio en 2016, la star auriverde n’a pas su amené son pays au sommet de l’Amérique en Copa America (défaite en finale en 2021 face à l’Argentine de Messi) ou pendant les autres compétitions. En septembre 2018, le sélectionneur Tite nommait Neymar capitaine et le Brésilien court toujours derrière son premier trophée.